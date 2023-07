Parlamentswahl EU-Vize Timmermans will Premier der Niederlande werden

Seit 2014 ist Frans Timmermans EU-Kommissionsvize. Jetzt soll er für das neue rot-grüne Bündnis als Spitzenkandidat bei der vorgezogenen Parlamentswahl in den Niederlanden antreten.

Timmermans gilt als Wunschkandidat der sozialdemokratischen Partei und der grünen Partei Groenlinks. (Foto: AP) Frans Timmermans

Amsterdam Der EU-Kommissionsvize Frans Timmermans will für das neue rot-grüne Bündnis in seiner niederländischen Heimat als Spitzenkandidat bei der vorgezogenen Parlamentswahl im November antreten. Das teilte er dem niederländischen TV-Sender NOS am Donnerstag mit. Seine sozialdemokratische Partei und die grüne Partei Groenlinks hatten erst vor wenigen Tagen entschieden, erstmals mit einer gemeinsamen Liste bei der Parlamentswahl anzutreten.

Timmermans gilt als Wunschkandidat bei beiden Parteien. Eine endgültige Entscheidung über den gemeinsamen Spitzenkandidaten soll im August fallen. Dann will Timmermans auch die EU-Kommission verlassen.

Der Sozialdemokrat war fast zehn Jahre in Brüssel und unter anderem für den Green Deal zuständig. Der 62 Jahre alte Timmermans war niederländischer Außenminister, bevor er 2014 nach Brüssel ging.

Die bisherige Mitte-Rechts-Koalition in Den Haag war Anfang Juli wegen der Asyl-Politik überraschend geplatzt. Danach kündigte auch der bisherige rechtsliberale Regierungschef Mark Rutte an, nicht mehr anzutreten und die Politik zu verlassen.