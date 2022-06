Parlamentswahl in Frankreich Macrons Mehrheit in der Nationalversammlung wackelt

In der ersten Runde der französischen Parlamentswahl schneidet das neue Linksbündnis von Jean-Luc Mélenchon stark ab. Macron bangt um die Mehrheit für seine Regierung.

Hochrechnungen sehen das Mitte-Lager des Präsidenten am Sonntagabend bei 25,2 bis 25,6 Prozent. (Foto: dpa) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlässt die Wahlkabine

Paris Nach seiner Wiederwahl muss Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Kontrolle über das Parlament behalten, um seine Politik in den nächsten fünf Jahre durchsetzen zu können. Doch nach der ersten Runde der Parlamentswahlen am Sonntag ist es alles andere als sicher, dass Macrons Mitte-Bündnis beim entscheidenden Durchgang in einer Woche die Mehrheit in der Nationalversammlung verteidigen kann. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU könnte auf eine innenpolitische Blockade zusteuern.

Macron hatte seine Landsleute um eine „starke und klare Mehrheit“ im Parlament gebeten. Die Strahlkraft des Präsidenten hat aber deutlich nachgelassen. Bei der Präsidentschaftswahl im April stimmten bereits viele Franzosen am Ende nur für seine zweite Amtszeit, um einen Sieg der Rechtsnationalistin Marine Le Pen zu verhindern.

Bei den Parlamentswahlen liegt das Macron-Lager laut Hochrechnungen landesweit gleichauf mit der Neuen ökologischen und sozialen Volksunion (Nupes), die der antikapitalistische EU-Kritiker Jean-Luc Mélenchon binnen weniger Wochen aus der zuvor chronisch zerstrittenen französischen Linken geformt hatte. Auch Sozialisten und Grüne in Frankreich haben sich der Allianz angeschlossen, obwohl Mélenchons linksnationale Partei Unbeugsames Frankreich für deutlich radikalere Forderungen steht. Mélenchon frohlockte am Sonntagabend: „Die Partei des Präsidenten ist geschlagen." Macron werde keine Mehrheit in der Nationalversammlung erreichen. Jedoch könnte sich der Jubel als voreilig erweisen: Das komplizierte Verfahren bei den Parlamentswahlen erschwert Prognosen über die Sitzverteilung, ein Erfolg des Präsidentenlagers nach der zweiten Runde ist weiterhin möglich.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Linksunion von Mélenchon und das Mitte-Bündnis von Macron holten jeweils etwa 25 Prozent der Stimmen. Auf den Rassemblement National von Le Pen entfielen rund 19 Prozent, die bürgerlich-konservativen Republikaner bekamen rund 14 Prozent. Die Beteiligung erreichte ein Rekordtief, nur etwa 47 Prozent der wahlberechtigten Franzosen gaben ihre Stimme ab. Prognosen nur schwer möglich Viel hängt auch am kommenden Sonntag von der Wahlbeteiligung ab und davon, für wen die Anhänger der unterlegenen Bewerber stimmen. Auch Meinungsforscher weisen darauf hin, ihre Prognosen zur Sitzverteilung noch mit Vorsicht zu genießen: „Wenn man die Tendenz einer politischen Kraft aus der ersten Runde nur um ein oder zwei Prozentpunkte verändert, könnte das in einem Umschwung von 30 bis 40 Sitze resultieren“, sagte Jérôme Fourquet vom Institut Ifop der Zeitung „Le Monde“. Erforderlich für eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung sind mindestens 289 der 577 Sitze. Bei aller Unsicherheit lässt sich sagen: Das Macron-Lager wird, anders als vor fünf Jahren, keine komfortable Mehrheit bekommen. Damals holte sein Bündnis 359 Sitze, nun könnten es laut Schätzungen der Meinungsforscher eher zwischen 255 und 310 Sitze werden. Mélenchons Linksallianz stufen die Demoskopen zwischen 150 und 210 Sitzen ein. Ohne Mehrheit müsste sich Macron mit der Opposition arrangieren und womöglich auch die erst im Mai gebildete Regierung von Premierministerin Élisabeth Borne umbauen. Ein möglicher Partner wären die Republikaner. Mélenchon träumt unterdessen davon, dass er nach einem starken Abschneiden selbst Regierungschef werden könnte. Das ist zwar unwahrscheinlich – als stärkste Oppositionskraft dürfte die Linksallianz den Präsidenten aber gerade bei sozialpolitischen Themen vor sich hertreiben. Macron hatte sich im Parlamentswahlkampf kaum zu Wort gemeldet. Stattdessen ließ er seine Premierministerin versprechen, sich verstärkt um das Thema Kaufkraft zu kümmern, das die Franzosen angesichts der hohen Inflation derzeit besonders bewegt. Auch am Sonntagabend schwieg sich der Präsident zu dem Ergebnis seines Bündnisses zunächst aus. Dagegen mobilisierte in den vergangenen Wochen Mélenchon, der die Abstimmung in einer eigenwilligen Interpretation der französischen Verfassung zur „dritten Runde der Präsidentschaftswahl“ umdeutete. Der Linkspolitiker hatte im April knapp 22 Prozent erhalten und damit knapp hinter le Pen den Einzug in die Stichwahl verpasst. Linke sprecht von „europäischem Ungehorsam“ Zu den Kernforderungen der Linksallianz gehört, den Mindestlohn von monatlich 1100 auf 1500 Euro zu erhöhen, eine Mindestrente von 1500 Euro einzuführen, das Rentenalter von 62 auf 60 Jahren zu senken sowie Mieten und Preise von wichtigen Alltagsgütern staatlich zu deckeln. Der Pariser Thinktank Institut Montaigne hat die Kosten des Programms durchgerechnet und kommt auf eine Summe von mehr als 300 Milliarden Euro pro Jahr. Das französische Haushaltsdefizit würde bis 2027 mehr als zehn Prozent der Wirtschaftskraft betragen, die Staatsverschuldung in diesem Zeitraum auf 134 Prozent steigen. Die Maastricht-Kriterien spielen für Mélenchons Allianz ohnehin keine Rolle. EU-Verträge und Regeln sollen laut Programm nicht respektiert werden, „wenn sie im Widerspruch zu der vom Volk legitimierten Umsetzung unseres Programms stehen“. Mélenchon, der die nationale Strömung in der französischen Linken repräsentiert, spricht von „europäischem Ungehorsam“. Frankreich und andere EU-Länder sieht er als Opfer eines „deutschen Diktats“, vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Immer wieder zeigt sich in Mélenchons Äußerungen ein fragwürdiges Deutschlandbild. So bezeichnete er zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im November 2019 die Wiedervereinigung als eine „Annexion“ der DDR durch die Bundesrepublik. Dadurch sei den Ostdeutschen, die diese Art des Zusammenschlusses eigentlich nicht gewollt hätten, „unerhörte soziale Gewalt“ angetan worden. Macron verfolgt nun offenbar die Strategie, die zweite Runde der Parlamentswahl zu einer Abstimmung zwischen der politischen Mitte und dem linken und rechten Rand zu erklären. Seine Partei La République en Marche (Die Republik in Bewegung) teilte am späten Sonntagabend mit, man wolle eine „Front gegen die Extreme“ bilden. Nicht nur Le Pens Rassemblement National, sondern auch einige Kandidaten von Mélenchons Linksbündnis seien „extremistisch“. Mehr: „Wir werden die Hölle beenden“: Der Antikapitalist Mélenchon setzt Macron unter Druck.