Parlamentswahlen Bandenkriege statt Bullerbü: Warum Schweden ins Rechtsextreme abdriftet

Stockholm Schweden steht vor einer Zeitenwende. Schon bald könnten die rechtsextremen Schwedendemokraten Teil der Regierung werden, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson muss hingegen um ihre Wiederwahl am 11. September bangen. Die mehr als 100 Jahre währende Dominanz der Sozialdemokraten ist Geschichte.

Erstmals seit dem Einzug der Schwedendemokraten in den schwedischen Reichstag vor zwölf Jahren haben sowohl die Konservativen als auch die Christdemokraten signalisiert, dass sie sich eine Regierung unter Beteiligung der Rechtsextremen vorstellen können. Bislang hatten alle bürgerlichen Parteien die aus der Neonazi-Szene entstandenen Schwedendemokraten auf Distanz gehalten.

Die rechtsextreme Partei unter ihrem Vorsitzenden Jimmie Akesson hat angesichts der stark zugenommenen Gewalt in den Vororten und der verfehlten Integrationspolitik mit ihren ausländerfeindlichen Parolen offenbar einen Nerv bei vielen Schweden getroffen.

In den Umfragen kommen die Schwedendemokraten aktuell auf 20 Prozent und liegen damit auf dem zweiten Platz hinter den regierenden Sozialdemokraten (29,5 Prozent). Die Rechtsextremen konnten somit die bisherige Nummer zwei, die Konservativen (18 Prozent), klar hinter sich lassen.

Die beiden politischen Lager – Sozialdemokraten, Zentrum, Linke und Grüne auf der einen Seite, Konservative, Christdemokraten, Liberale und Schwedendemokraten auf der anderen – liegen in allen Umfragen nun zusammengerechnet nahezu gleichauf.

Der Vorsitzende der rechtsextremen Schwedendemokraten. (Foto: IMAGO/TT) Jimmie Akesson

Es ist vor allem die organisierte Bandenkriminalität, die den Schwedendemokraten den Wählerzulauf beschert hat. Es vergeht kaum noch ein Tag, an dem es nicht zu Schießereien zwischen verfeindeten Gangs kommt.

Waren davon bislang hauptsächlich die Großstädte Stockholm, Göteborg und Malmö betroffen, verlagern sich die gewalttätigen Auseinandersetzungen rivalisierender Gangs zunehmend auch in mittelgroße Städte wie Eskilstuna, Linköping oder Helsingborg. Allein in diesem Jahr sind bei Schießereien zwischen Bandenmitgliedern bis Ende August 46 Menschen getötet worden. Im gesamten Vorjahr lag die Zahl der Todesopfer bei solchen Schießereien bei 45.

Sozialdemokraten wollen Polizei aufstocken

Damit nimmt Schweden einen traurigen Spitzenplatz in Europa ein. Sven Granath, Kriminologe bei der Stockholmer Polizei, sieht mehrere Gründe für den Anstieg der Gewalt: „Vermutlich liegt es an einer Kombination aus der Einfuhr von illegalen Waffen nach dem Balkankrieg, einem wachsenden Rauschgifthandel und einer gestiegenen Anzahl junger Männer, die in sehr unsicheren Verhältnissen ohne Schulabschluss aufgewachsen sind.“

Ein Patentrezept zur Bekämpfung der Bandenkriminalität hat keine Partei. Dennoch versuchen sie sich mit Vorschlägen zu überbieten. Am Donnerstag vergangener Woche erklärte Regierungschefin Andersson, dass ihre Sozialdemokraten bei einem Wahlsieg innerhalb der nächsten zehn Jahre die Polizei auf insgesamt 50.000 Kräfte aufstocken wollen. Derzeit sind es knapp 36.000 Polizisten. „Das ist die umfassendste Maßnahme, die es je in Schweden gegeben hat“, sagte sie.

Der Opposition reicht das nicht: Der Chef der Konservativen, Ulf Kristersson, kritisierte, dass die sozialdemokratische Regierung genug Zeit gehabt habe, um die Polizei aufzurüsten. „Wir wollen nach acht verlorenen Jahren einen Neustart für die Polizei“, konterte er.

Umfragen zufolge rangiert die Frage nach Recht und Ordnung bei den für die Schweden wichtigsten Themen hinter den Missständen im Kranken- und Pflegebereich auf dem zweiten Platz – noch vor Einwanderung und Integration.

Der geplante Nato-Beitritt nach mehr als 200 Jahren Bündnisfreiheit spielt im Wahlkampf keine Rolle. Das liegt auch daran, dass nahezu alle Parteien den Beitritt befürworten. Die hohen Energiepreise und eine Inflation von rund acht Prozent sind hingegen ein Dauerthema. Schweden hatte lange Zeit die niedrigsten Strompreise in der EU. Ausgelöst durch den russischen Angriff auf die Ukraine liegen die Strompreise jetzt auf dem durchschnittlichen EU-Niveau.

Regierungschefin Andersson bereitete ihre Landsleute am Wochenende schon auf einen „Kriegswinter“ vor und kündigte an, die Energiebranche mit Kreditgarantien in Höhe von 250 Milliarden Kronen (23,2 Milliarden Euro) zu unterstützen. Damit solle verhindert werden, dass einzelne Unternehmen wegen der gestoppten Gaslieferungen aus Russland und der damit verbundenen Preissteigerungen in finanzielle Bedrängnis geraten könnten.

Regierungsbildung wird herausfordernd

Mit einem Tankrabatt und Subventionen bei den Strompreisen versuchte die Minderheitsregierung von Andersson schon zuvor, die Belastungen für die Haushalte so gering wie möglich zu halten.

Unabhängig davon, welches politische Lager die Mehrheit bei den Wahlen gewinnt, wird die Regierungsbildung äußerst schwierig werden. Auf beiden Seiten gibt es Vorbehalte gegenüber möglichen Koalitionspartnern. Dass die Sozialdemokraten erneut eine Minderheitsregierung bilden, gilt als unwahrscheinlich.

Doch die möglichen Koalitionspartner der Sozialdemokraten, Zentrumspartei, Grüne und Linkspartei, schließen jeweils den anderen Partner in einer Regierung aus. Außerdem will Regierungschefin Andersson die ehemals kommunistische Linkspartei als Stützpartei, nicht als Regierungspartner.

Die regierende Ministerpräsidentin bangt um ihre Wiederwahl. (Foto: dpa) Magdalena Andersson

Ein ähnliches Bild gibt es auf der anderen politischen Seite. Die Schwedendemokraten fordern als zweitstärkste Partei eine Regierungsbeteiligung bei einem Wahlsieg des bürgerlichen Blocks. Die Liberalen würden sich aber nur an einer solchen Regierung beteiligen oder sie unterstützen, wenn die Schwedendemokraten keinen Ministerposten erhalten. Bleibt nur eine große Koalition von Sozialdemokraten und Konservativen. Das hat in Schweden mit Ausnahme des Zweiten Weltkriegs jedoch keine Tradition.

Offensichtlich fürchtet auch Regierungschefin Andersson äußerst schwierige Koalitionsverhandlungen und will deshalb bis auf eine Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten nichts mehr ausschließen. „Die Konservativen sind aber nicht meine erste Alternative“, erklärte sie diese Woche ausweichend.

Auf Schweden warten lange und schwierige Regierungsbildungsverhandlungen. Für den Politologen Mikael Gillijam von der Universität in Göteborg liegt der Schlüssel, wer Schweden künftig regiert, bei den Liberalen und der Zentrumspartei: „Es sind diese beiden Parteien, die die Regierungsbildung maßgeblich beeinflussen werden.“ Außerdem könnten Parteien noch für Überraschungen sorgen. „Am 12. September haben die Wähler nichts mehr zu sagen, und da werden wir ganz neue Töne von den Liberalen und der Zentrumspartei hören.“

