Parlamentswahlen Giorgia Meloni: Diese radikale Rechte will Italien regieren

Sie will Italiens Position in Europa ändern, das bislang der „französisch-deutschen Achse“ unterstellt ist.

Genua Auf einem überdachten Pier, zwischen Genuas Aquarium und dem alten Hafenbecken, sammelt sich Giorgia Meloni neben der Wahlkampfbühne: Sie ruckelt ihre Bluse zurecht, schnappt sich ein Handmikro, ignoriert das Rednerpult. „Ich habe zwar große Schultern, aber ich brauche auch eure, um es zu schaffen“, sagt die Parteichefin der Fratelli d’Italia (FDI), während sie am Bühnenrand hin- und herläuft, zwischen Blumen in Italiens Nationalfarben.

Die 45-Jährige, die sich anschickt, erste Ministerpräsidentin des Landes zu werden, kann leise sprechen, auch Schwächen zeigen. Aber sie kann auch richtig laut werden, wenn es um ihre Herzensthemen geht: „Stoppt die Boote!“, schreit sie ihrem Publikum entgegen, ihre Stimme überschlägt sich dabei. Es sollten nur noch Migranten nach Europa kommen, die auf legalem Wege einwandern. „Und dann schickt die anderen wieder zurück!“

Es sind die zwei Gesichter, die Meloni in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt hat. Das eine soll die europäischen Partner und nervösen Märkte beruhigen, die nach dem Rücktritt von Mario Draghi einen Rechtsruck fürchten. Das andere soll ihre Kernklientel bedienen, die sich aus Protestlern, rechten Stammwählern und postfaschistischen Nostalgikern zusammensetzt.

Es ist ein Spagat, der Meloni bislang zu gelingen scheint: In den vergangenen Wochen ist ihre Beliebtheit stetig gewachsen. Rund ein Viertel der Stimmen könnte Melonis Partei am kommenden Sonntag holen, wenn Italien ein neues Parlament wählt. Laut den jüngsten Umfragen ist ihr angestrebtes Bündnis mit der rechten Lega und der Mitte-rechts-Partei Forza Italia kaum noch zu verhindern. Wie tickt die Frau, die bald Europas drittgrößte Volkswirtschaft anführen könnte? Und welches ihrer beiden Gesichter setzt sich nach der Wahl durch: das moderate oder das radikale?

Wer Meloni verstehen will, muss wissen, wo sie herkommt: Sie wächst in ärmlichen Verhältnissen in einem Viertel im Süden Roms auf. Ihre Mutter versucht sich als Schriftstellerin, muss sich aber mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Ihr Vater verlässt die Familie früh und setzt sich auf die Kanaren ab. Ihre Mutter wollte sie einst abtreiben, entschied sich dann aber für das Kind, schreibt Meloni in ihrer Autobiografie. Seit jeher lehnt sie Schwangerschaftsabbrüche ab.

Die zweite Familie der „Politik-Soldatin“

Mit 15 Jahren findet sie ihre „zweite Familie“: Sie tritt der Jugendorganisation des Movimento Sociale bei, einer radikalen und postfaschistischen Partei, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs formte. Sie will damals wie heute die Welt verändern – und fühlt sich als selbst ernannte „Politik-Soldatin“ sofort richtig aufgehoben. Die Männer, von denen Meloni damals umringt ist, sind auch heute, diverse Umbenennungen und Parteigründungen später, noch der Kern ihrer „Brüder Italiens“. Selbst das Parteisymbol, die Flamme in Nationalfarben, ist den Postfaschisten entliehen.

Während ihres Linguistikstudiums steigt sie weiter in der Hierarchie auf, wird unter Regierungschef Silvio Berlusconi die jüngste Ministerin der italienischen Geschichte: Sie ist 31 Jahre alt, als sie das Ressort für Jugend und Sport übernimmt. Als das Bündnis auseinanderfällt, bricht sie mit ihrem Förderer – und gründet 2012 zusammen mit alten Mitstreitern ihre eigene Partei. Erst wollten sie sie „Kinder Italiens“ nennen oder „Wir Italiener“. Am Ende entschieden sich Meloni und Co. für „Fratelli d’Italia“ (FDI), die ersten Wörter der Nationalhymne, die übersetzt „Brüder Italiens“ heißen.

Jahrelang dümpelt die FDI im einstelligen Umfragebereich herum, nur wenige Abgeordnete schaffen es ins Parlament. Das bisher beste Ergebnis holt Meloni bei der Europawahl 2019, als sie 6,4 Prozent einfährt. Die patriotische Melodie von damals ist die gleiche wie heute: Italien soll nicht mehr zu den schwachen Staaten Europas gehören, soll stärker seine nationalen Interessen verteidigen. Italien soll die klassische Familie fördern, braucht eine höhere Geburtenrate, um nicht auszusterben – und weniger Einwanderung.

Die Slogans scheinen bei immer mehr Italienern zu verfangen: Schon vor zweieinhalb Jahren wurden die Umfrageergebnisse zweistellig. Ihre wohl cleverste Entscheidung trifft sie im Frühjahr 2021. Als die Mitte-links-Regierung zerbricht, tritt sie nicht Draghis „Koalition der nationalen Einheit“ bei. Stattdessen wird Meloni Oppositionsführerin – und überholt in den Umfragen bald die anderen rechten Parteien, die in die Regierung gegangen sind. Das habe ihr den Weg nach oben geebnet, ist der Politologe Lorenzo de Sio überzeugt: „Aus der Opposition heraus konnte sie ihr Programm ohne Kompromisse durchziehen.“

Abneigung gegenüber Deutschland

Liveschalte am Sonntagmittag, Meloni ist zu Gast beim Staatssender Rai 3. Genau eine Woche vor der Wahl will sie ihr Profil noch einmal schärfen – und spricht über die nationale Souveränität. „Das Thema ist relevant, es geht nicht um Feindschaft gegenüber Europa, sondern darum, die Verteidigung der nationalen Interessen besser zu organisieren.“ Man sehe doch gerade genau, wie die Länder alle für sich kämpften: Beim Preisdeckel für Gas etwa, den Deutschland nicht wolle. „Oder an Frankreich, das keinen Strom mehr exportieren will.“ Schon vor anderthalb Wochen, auf dem Domplatz in Mailand, mahnte sie, dass für Europa „der Spaß jetzt vorbei“ sei.

In ihrer Biografie wird diese Vision noch konkreter: Dort wünscht sie sich eine EU von „freien europäischen Völkern“. Und nicht ein Konstrukt, dass die „nationalen Identitäten“ auslöschen wolle. Gegenüber Deutschland habe sie eine „gewisse Abneigung“, Italien leide unter der „französisch-deutschen Achse“. Viktor Orbáns Ungarn hingegen, das vergangene Woche von der EU zur Autokratie abgestuft wurde, verteidigte Meloni noch am Freitag als „ein demokratisches System“.

>> Lesen Sie auch: „Sprung ins Dunkle“ – Italiens Rechte wird zum Risiko für die Euro-Zone

Auch wenn es Mussolini-Nostalgiker in ihrer Partei gibt und auf Veranstaltungen mitunter der römische Gruß zu sehen sein soll: Den Faschismus-Vergleich wiegelt Meloni seit Jahren ab. Sie bezeichnet sich selbst als weltoffen und interessiert an fremden Kulturen. In ihrem Buch erzählt sie von ihrem Besuch in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem und beschreibt den Holocaust als den „Untergang der Menschheit“.

„Meloni kommt aus einer sehr radikalen Ecke“, sagt de Sio, der an der römischen Luiss doziert. Von Beginn an habe sie aber verstanden, dass die alten Verbindungen zum Faschismus eher eine Belastung sind als ein Gewinn. „Bei den großen Linien, etwa der Bindung an Europa und die USA sowie der Umsetzung des Corona-Wiederaufbaufonds, wird sich mit Meloni nicht viel ändern.“ Änderungen werden wohl eher die Italiener zu spüren bekommen: Das Grundeinkommen will das rechte Bündnis abschaffen, das Steuersystem reformieren, auch der Ton gegen Minderheiten könnte schärfer werden.

Frauen dürften zudem größere Probleme bekommen, wenn sie abtreiben wollen. In den Marken, einer Region im Zentrum Italiens, die FDI seit 2020 regiert, dürfen Schwangerschaften nur noch bis zur siebten Woche abgebrochen werden – und nicht bis zur neunten wie im Rest des Landes. Die „Pille danach“ gibt es nur in Krankenhäusern. Und es wurde eine verpflichtende „Reflexionswoche“ eingeführt, bei der die Frauen über ihre Entscheidung nachdenken sollen.

„Meloni ist Gefangene ihrer Persönlichkeit“, meint die Politologin Sofia Ventura von der Uni Bologna. „Wir werden sehr viele Widersprüche bei ihr sehen.“ Die Gefahr einer Faschismus-Renaissance sieht Ventura zwar nicht. „Aber was die individuellen Rechte und die der Migranten angeht, wird es sicherlich Verschlechterungen geben.“

