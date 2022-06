Parlamentswahlen Macron verliert seine Regierungsmehrheit – Frankreich droht politische Blockade

Paris Zwei Monate nach seiner glanzlosen Wiederwahl zum Präsidenten Frankreichs steckt Emmanuel Macron eine herbe Niederlage ein: Sein Mitte-Bündnis verlor den Hochrechnungen zufolge am Sonntag die Mehrheit in der Nationalversammlung. Frankreich steuert auf eine politische Blockade zu, innerhalb der EU könnte das Land zu einem Unsicherheitsfaktor werden.

In der entscheidenden zweiten Runde der Parlamentswahlen wurde das Macron-Lager zwar mit 230 bis 240 Sitzen stärkste Kraft, verfehlte damit aber die absolute Mehrheit in der 577 Abgeordnete zählenden Nationalversammlung. Stärkste Oppositionskraft wurde die vom Linksnationalen Jean-Luc Mélenchon angeführte Neue soziale und ökologische Volksunion (Nupes), der sich auch Sozialisten und Grüne angeschlossen hatten. Die Linksallianz kann mit 165 bis 175 Sitzen rechnen.

Der rechtsnationale Rassemblement National von Marine Le Pen schnitt so stark ab wie nie bei einer Parlamentswahl und stellt künftig zwischen 80 und 85 Abgeordnete – fast zehn Mal so viel wie bisher. Die konservativ-bürgerlichen Republikaner sackten auf 62 bis 68 Sitze ab. Nur 46 Prozent der wahlberechtigten Franzosen gaben am Sonntag ihre Stimme ab.

Macron äußerte sich zunächst nicht zur Schlappe seiner Wahlallianz Ensemble (Gemeinsam), zu der mehrere Parteien aus der politischen Mitte gehören. Regierungssprecherin Olivia Grégoire sagte dem Fernsehsender France 2: „Das ist ein erster Platz, aber ein enttäuschender erster Platz.“ Beunruhigend seien die niedrige Wahlbeteiligung und die „sehr hohen Ergebnisse für die Extreme“.

Macron auf der Suche nach Partnern

Frankreich steht noch vor einer langen Wahlnacht, bis die endgültige Sitzverteilung in der Nationalversammlung feststeht. Die Folgen sind aber bereits absehbar: Ohne eigene Mehrheit im Parlament muss sich Macrons Regierung um Unterstützung aus anderen politischen Lagern bemühen. Der Präsident startet mit eingeschränkter Macht in die zweite Amtszeit.

Koalitionen, die in Deutschland zur politischen Normalität gehören, sind im politischen System Frankreichs eigentlich nicht vorgesehen. Die Parlamentswahlen liefern meist eindeutige Ergebnisse – entweder wird die Mehrheit des Präsidenten bestätigt, oder die Kontrolle der Nationalversammlung fällt an eine Oppositionskraft.

Eine relative Parlamentsmehrheit ist dagegen äußerst selten, zuletzt gab es diese Situation während der Präsidentschaft von François Mitterrand zwischen 1988 und 1991. Offen war zunächst, ob Macron auf wechselnde Mehrheiten für die Umsetzung seiner Politik setzen oder sich einen festen Partner suchen wird.

Für letztere Variante kämen die Republikaner infrage. Doch am Sonntagabend war zunächst unklar, ob selbst diese Konstellation eine absolute Mehrheit erhielte. Außerdem sagte Parteichef Christian Jacob umgehend, dass die Republikaner ihre Rolle „in der Opposition“ sehen würden.

„Das ist ein beispielloser demokratischer Schock in der Fünften Republik, der die sehr starken Unsicherheiten der Franzosen widerspiegelt“, sagte Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Macron profitiert dennoch weiter von der starken Stellung des französischen Präsidenten, vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Außerdem ermöglicht ihm der Verfassungsartikel 49.3 unter bestimmten Voraussetzungen, Gesetze ohne parlamentarische Zustimmung zu erlassen. Nach einer Verfassungsreform aus dem Jahr 2008 kann der Präsident diesen Schachzug aber nur noch bei Haushaltsgesetzen anwenden – sowie pro Legislaturperiode ein einziges Mal für ein anderes politisches Vorhaben.

Im Macron-Lager versicherte man am Sonntagabend, „sehr schnell“ eine regierungsfähige Mehrheit in der Nationalversammlung schaffen zu wollen. Doch Frankreich droht eine Phase politischer Instabilität. So ist beispielsweise alles andere als sicher, ob Macron nun im Parlament die Unterstützung für die versprochene Rentenreform erhält.

Französische Staatsverschuldung als Risiko

Auch die hohe Staatsverschuldung in Frankreich könnte zum Risikofaktor werden. Die Zinswende der Europäischen Zentralbank hat Sorgen vor einer neuen Eurokrise geweckt, die Finanzierungskosten für stark verschuldete Staaten steigen. Fraglich ist aber, ob Macron eine strengere Haushaltspolitik durchsetzen können wird – vor allem, wenn er bei seiner Suche nach Mehrheiten auf das linke Lager zugehen muss.

Zu den Forderungen von Mélenchons Bündnis gehört, den Mindestlohn von 1100 auf 1500 Euro zu erhöhen, eine Mindestrente von 1500 Euro einzuführen, das Rentenalter von 62 auf 60 Jahre zu senken sowie Mieten und Preise von wichtigen Alltagsgütern staatlich zu deckeln. Der Pariser Thinktank Institut Montaigne hat die Kosten durchgerechnet und kommt auf eine Summe von mehr als 300 Milliarden Euro pro Jahr.

Zugleich hatte das neue Linksbündnis seinen Willen zu „europäischem Ungehorsam“ bekundet, wenn EU-Verträge und Regeln „im Widerspruch zu der vom Volk legitimierten Umsetzung unseres Programms stehen“. Das gilt vor allem für die Maastricht-Kriterien zu Defizit und Schuldenstand. Mélenchon hatte in der Vergangenheit immer wieder ein „deutsches Diktat“ in der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik angeprangert.

Am Sonntagabend sprach Mélenchon von einer „vernichtenden und totalen Niederlage“ für Macron. Allerdings verdeckt der Jubel, dass auch er selbst sein Ziel einer absoluten Mehrheit für das Linksbündnis verfehlte. Mélenchons großspurige Ankündigung, den Präsidenten zu einer neuen Regierung mit ihm als Premierminister zu zwingen, dürfte verpuffen.

Noch größere Zugewinne als das linke Lager verzeichnete der rechte Rand. „Das Volk hat entschieden, eine sehr starke Fraktion von Abgeordneten des Rassemblement National in das Parlament zu schicken“, sagte Le Pen. „Das ist die bei weitem stärkste Fraktion in der Geschichte unserer politischen Familie.“

