Parlamentswahlen Mitsotakis bei Wahl in Griechenland klar vorn

Der konservative Premier hat von den Wählern ein klares Mandat für eine zweite Amtszeit bekommen. Trotzdem strebt Mitsotakis Neuwahlen im Sommer an.

Der amtierende Ministerpräsident konnte am Sonntagabend einen Stimmenanteil von rund 41 Prozent erreichen. (Foto: Reuters) Kyriakos Mitsotakis

Athen Bei der Parlamentswahl in Griechenland zeichnete sich am Sonntagabend ein klarer Sieg der konservativen Nea Dimokratia (ND) des amtierenden Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis ab. Sein Wahlziel, die absolute Mehrheit der Mandate im neuen Parlament, hat Mitsotakis aber noch nicht erreicht.

Nach den Auszählung fast aller Stimmen am Sonntagabend erreichte die Regierungspartei einen Stimmenanteil von rund 40,8 Prozent. Mitsotakis hat damit sein Ergebnis der Wahl von 2019, bei der er 39,9 Prozent erreichte, übertroffen.

Das Resultat war eine Überraschung, denn letzte Meinungsumfragen sahen Mitsotakis bei 36 Prozent. Das radikal-linke Bündnis Syriza des Oppositionsführers Alexis Tsipras blieb den Auszählungen zufolge mit 20 Prozent elf Prozentpunkte unter dem Ergebnis von 2019.

Im neuen Parlament dürften auf die ND 146 der 300 Parlamentssitze entfallen. Um eine Regierung zu bilden, wäre Mitsotakis demnach auf einen Koalitionspartner angewiesen.