Parlamentswahlen Rechtes Bündnis triumphiert – Giorgia Meloni feiert Wahlsieg in Italien

Rom Giorgia Meloni ist die Gewinnerin der italienischen Parlamentswahlen: Ihre postfaschistische Partei Fratelli d'Italia hat laut ersten Hochrechnungen die meisten Stimmen geholt. Ihre angestrebte Allianz, der auch die rechte Lega von Matteo Salvini und die Mitte-rechts-Partei Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi angehören, dürfte auf mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament kommen, wie die TV-Sender Rai und SkyTG24 in der Nacht zum Montag übereinstimmend meldeten. Bis 23 Uhr waren die Wahllokale noch geöffnet, das amtliche Endergebnis wird erst am Montagmorgen erwartet.

Der Rechtsblock war bereits als klarer Favorit in die Wahl gegangen und kommt laut den Hochrechnungen zusammen auf 41 bis 45 Prozent der Stimmen. Da die Direktmandate im italienischen Wahlrecht ein besonderes Gewicht haben und die rechten Parteien dort sehr stark abgeschnitten haben, werden sie wohl auf eine klare Mehrheit in beiden Parlamentskammern kommen.

Nach Berechnungen des Fernsehsenders RAI wird das Rechtsbündnis zwischen 227 und 257 der 400 Sitze des italienischen Parlaments und 111 bis 131 Sitze der 200 Senatssitze erringen.

Die Partei der Postfaschistin Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia wird 24,6 Prozent der Wählerstimmen erreichen. 8,5 Prozent der Wählerstimmen gehen demnach an die Lega des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini und 8 Prozent an die Forza Italia des ehemaligen Premierministers Silvio Berlusconi. Das Rechtsbündnis würde damit nach ersten Hochrechnungen des TV-Senders LA7 43,3 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Der Mitte-Links-Block käme demnach auf 25,4 Prozent.

Der Abstand von Fratelli d'Italia (FDI) zu den zweitplatzierten Sozialdemokraten (PD) ist mit rund fünf Prozentpunkten so hoch, dass FDI-Gründerin Giorgia Meloni der Sieg kaum mehr zu nehmen ist. Als Chefin der stärksten Partei könnte die 45-Jährige die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen.

Meloni sieht Regierungsauftrag bei Rechtsallianz

Meloni sieht den Regierungsauftrag beim rechten Lager unter Führung ihrer Partei. Auf Grundlage der ersten Hochrechnungen lasse sich sagen, dass die Italiener an den Wahlurnen ein klares Zeichen gesendet hätten, sagte Meloni am frühen Montagmorgen in Rom. Sie sprach von einer „Nacht des Stolzes“ und einer „Nacht der Erlösung“. Zu ihren Anhängern sagte sie, man sei nicht am Ort der Ankunft, sondern am Ort des Aufbruchs.

Wahl in Italien

Die italienischen Sozialdemokraten standen ihre Niederlage bereits ein und wollen in die Opposition gehen. Das sagte Debora Serracchiani, die Fraktionschefin des Partito Democratico (PD) im Abgeordnetenhaus, in der Nacht auf Montag.

Mit ihrem Mitte-Links-Bündnis war die bisherige Regierungspartei vom Rechtsblock deutlich abgehängt worden. „Das ist ein trauriger Tag für unser Land“, sagte Serracchiani. Ihre Partei habe nun eine „große Verantwortung, und der müssen wir im Parlament gerecht werden“.

Mehr als 50 Millionen Italienerinnen und Italiener waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Doch es gingen so wenige hin wie noch nie: Die Wahlbeteiligung ist auf einen historisch niedrigen Stand abgestürzt, liegt bei nur 64 Prozent. Bei der Wahl 2018 waren es noch rund 73 Prozent gewesen.

Die Mitte-links-Parteien sind zersplittert

Die Parteien des linken Spektrums traten im Wahlkampf nicht vereint gegen die rechte Allianz an. Das Bündnis aus Sozialdemokraten, linken Parteien und Grünen kam den Prognosen zufolge auf 25,5 bis 29,5 Prozent. Die linke Fünf-Sterne-Bewegung landete bei 13,5 bis 17,5 Prozent der Stimmen. Die Zentrumsallianz lag abgeschlagen bei 6,5 bis 8,5 Prozent.

Melonis Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) waren die einzige große Oppositionskraft im Parlament, während die „Koalition der nationalen Einheit“ unter Führung von Premier Mario Draghi regierte. Es ist ein bemerkenswerter Aufstieg: Bei der Wahl 2018 kamen die Radikalen gerade mal auf etwas mehr als vier Prozent. Durch ihre Entscheidung, nicht in Draghis Regierung einzutreten, konnte sich Meloni weiter profilieren. Auch, weil Lega und Forza Italia Teil der breiten Koalition waren und FDI damit für Protestwähler zur einzigen Adresse geworden ist.

Die Partei vertritt nationalistische, EU-kritische und teils rassistische Positionen. Meloni will ein „Europa der Patrioten“ und ist beispielsweise dagegen, Homosexuellen das Adoptionsrecht zu geben. Auch gegenüber Migranten trat sie im Wahlkampf entschieden auf. Im Logo führt die 2012 gegründete Partei eine Flamme in Nationalfarben, die an den faschistischen Diktator Benito Mussolini erinnern soll.

Der Vorsitzenden der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia scheint der Wahlsieg sicher. (Foto: dpa) Giorgia Meloni gibt ihre Stimme in einem Wahllokal ab

In Europa hatten viele Partner mit Sorge auf einen möglichen Meloni-Sieg geschaut – auch weil die Römerin ankündigte, über die Verwendung der Milliardengelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds diskutieren zu wollen und sich zuletzt mit Viktor Orban solidarisierte, als die EU das Land zur Autokratie degradierte.

Glückwünsche von AfD und PiS

Erste Glückwünsche aus Deutschland bekam Meloni von der AfD: „Wir jubeln mit Italien!“, schrieb die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch bei Twitter. Ihr Parteikollege Malte Kaufmann twitterte: „Ein guter Tag für Italien – ein guter Tag für Europa.“ Auch Polens Premier Mateusz Morawiecki von der rechtskonservativen PiS-Partei gratulierte. In Ungarn posteten Parlamentarier Fotos von Orban mit Salvini, Meloni und Berlusconi.

Besorgt zeigte sich hingegen Katharina Barley, Vize-Präsidentin des EU-Parlaments: Melonis „wahlkampftaktisches Lippenbekenntnis für Europa“ könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eine Gefahr für das konstruktive Miteinander in Europa darstelle, sagte die SPD-Politikerin der „Welt“.

Planmäßig sollte in Italien eigentlich erst Anfang 2023 gewählt werden. Anfang 2021 zerbrach die damals regierende Mitte-links-Koalition. Draghi, Ex-Chef der Europäischen Zentralbank, wurde damals ohne Neuwahl an die Spitze der Regierung berufen. Er regierte das Land anfangs ruhig und besonnen durch die Coronakrise. Doch seit Anfang dieses Jahres nahmen die Querelen der Viel-Parteien-Koalition immer weiter zu. Im Juli entzog die Fünf-Sterne-Bewegung dem Premier bei einem Gesetzesvorhaben das Vertrauen – und Draghi trat zurück. Noch ist er aber geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung vereidigt ist.

Erfahrungsgemäß kann das in Italien mehrere Wochen dauern: Von der Verfassung ist geregelt, dass bis zum 13. Oktober die Parlamentsfraktionen gebildet werden müssen. Erst anschließend kann der Staatspräsident den designierten Premier mit der Regierungsbildung beauftragen. Laut Experten und Wahlbeobachtern dürfte es mindestens 30 Tage ab der Wahl dauern, bis Draghi im Palazzo Chigi abgelöst wird – wie es derzeit aussieht von Meloni.

