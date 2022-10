Parteikongress Kommunistische Partei stärkt Parteichef Xi – Vorgänger Hu wird vor laufenden Kameras aus dem Saal geführt

Auf dem Parteikongress zementiert Xi Jinping seine Macht. Für Aufsehen sorgt wie Vorgänger Hu Jintao offenbar widerwillig eskortiert wurde.

Der ehemalige Präsident Chinas wird abgeführt. (Foto: AP) Hu Jintao

Peking Mit einer Machtdemonstration von Parteichef Xi Jinping endete am Samstag der nur alle fünf Jahre stattfindende Kongress der Kommunistischen Partei (KPCh) in Peking. Die Partei verankerte seine Ideologie und dauerhafte Führungsrolle im Parteistatut. Am Sonntag soll die neue Führungsriege der Partei vorgestellt werden. Es gilt als sicher, dass Xi für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigt wird.

Für Aufsehen sorgte ein Video von der abschließenden Sitzung aus der Großen Halle des Volkes. Es zeigt, wie Xis Vorgänger als Staats- und Parteichef, Hu Jintao, aus dem Saal geleitet wird. Der 79-Jährige, der als gesundheitlich angeschlagen gilt, scheint der Aufforderung nur widerwillig gefolgt zu sein. Die meisten führenden Kader verfolgten die Szene ohne Regung. Was der Vorfall bedeutet, blieb zunächst unklar.