Périphérique in Paris 800.000 Fahrzeuge pro Tag: Paris will verkehrsreichste Straße Europas in Grüngürtel verwandeln

Das Verkehrschaos auf dem Boulevard Périphérique in Frankreichs Hauptstadt ist legendär. Nun droht der Trasse ein Fahrverbot. Doch nicht allen gefällt das.

Stau und Chaos – auch außerhalb des Berufsverkehrs. (Foto: AFP/Getty Images) Boulevard Peripherique

Paris Ruhe mag in diesem Sommer nicht so recht einkehren in der Hauptstadt: Der französische Lobbyverband „40 Millionen Autofahrer“ feilt an einer Kampagne, auch Anne Hidalgos große Rivalin Valérie Pécresse befindet sich im Angriffsmodus. Die Präsidentin der Region Ile-de-France will das neue Projekt der Pariser Bürgermeisterin unbedingt verhindern.

Hidalgo plant, ein zu Asphalt geronnenes Symbol des Molochs Paris zu beseitigen. Es handelt sich um den Schrecken ausländischer Autofahrer – den Boulevard Périphérique. Nach dem Willen der Bürgermeisterin soll der berüchtigte Autobahnring bis 2030 komplett umgestaltet werden. Sie sagt: „Ich möchte den Betongürtel in einen Grüngürtel verwandeln.“

Bei dem Projekt geht es der Sozialisten Hidalgo aber um mehr als nur darum, die stauträchtigste Strecke Europas zu eliminieren. Es geht ihr um die Zukunft der Stadt selbst, darum, den Elf-Millionen-Moloch vom Fluch des Individualverkehrs zu befreien.