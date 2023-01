Peru Proteste in Peru weiten sich landesweit aus – Zahl der Todesopfer steigt auf 45

Tausende Demonstrierende fordern in Peru die Absetzung der Präsidentin Boluarte. Auslöser der Proteste ist die Absetzung und Inhaftierung des vorherigen Präsidenten gewesen.

Polizisten löschen Feuer in der peruanischen Hauptstadt. (Foto: Reuters) Demonstrationen in Lima

Lima In Peru haben sich die Demonstrationen gegen die Regierung am Freitagabend weiter auf das ganze Land ausgeweitet. In der Hauptstadt Lima filmte ein lokaler Fernsehsender, wie mit Glasflaschen und Steinen bewaffnete Demonstranten mit Polizeibeamten zusammenstießen, die wiederum Tränengas einsetzten. Auf den Straßen brannten mehrere Feuer.

In der südlichen Region Puno griffen etwa 1500 Demonstranten eine Polizeistation in der Stadt Ilave an, wie Innenminister Vicente Romero Fernández gegenüber den Medien erklärte. Laut einem Bericht des peruanischen Ombudsmannes sollen landesweit etwa 58 Menschen bei den Demonstrationen verletzt worden sein.

Die Unruhen folgen auf einen ereignisreichen Donnerstag, an dem es in Lima während der Demonstrationen zu einem Großbrand kam. Eines der historischsten Gebäude der Stadt brannte dabei bis auf die Grundmauern nieder. Präsidentin Dina Boluarte erklärte, härter gegen „Vandalen“ vorgehen zu wollen.

Regierungskritische Demonstranten liefern sich eine Außeinandersetzung mit der Polizei. Die Demonstranten forderten allgemeine Wahlen und die Absetzung von Präsidentin Boluarte. (Foto: dpa) Proteste in Peru

Tausende von Demonstranten zogen in dieser Woche nach Lima, um Veränderungen zu fordern. Neben der Zahl der Verletzten sind auch die Todesopfer bei den Protesten am Freitag auf 45 gestiegen. Die Regierung hat den Ausnahmezustand auf sechs Regionen ausgedehnt und schränkt einige Bürgerrechte ein. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Der Auslöser für die anhaltenden Demonstrationen in Peru ist die Absetzung und Inhaftierung des umstrittenen Präsidenten Pedro Castillo im Dezember vergangenen Jahres gewesen. Ihm wird vorgeworfen, dass er widerrechtlich das Parlament auflösen wollte, um einem Amtsenthebungsverfahren zu entgehen. Amtierende Präsidentin ist seither Dina Boluarte, die zuvor das Vize-Amt innehatte. Castillos Anhänger fordern Neuwahlen, die Freilassung des Politikers, den Rücktritt Boluartes sowie die Auflösung des Parlaments und Verfassungsänderungen. Mehr: Mehr als eine Million Menschen protestieren gegen Macrons Rentenreform