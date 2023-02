Fast ein Jahr nach der russischen Invasion ist kein Ende des Ukrainekriegs in Sicht. US-Sicherheitsexperte Peter Rough kritisiert, dass der Westen zu zögerlich agiere.

Eine Feuerpause oder gar ein Friedensschluss ist derzeit nicht in Sicht. (Foto: AP) Zerstörter russischer Panzer bei Sviatohirsk in der Ukraine

Washington Eine der wichtigsten Denkfabriken in Washington hat erst kürzlich ein „Zentrum für Europa und Eurasien“ gegründet. Das zeigt den neuen Stellenwert der transatlantischen Beziehungen in Zeiten des Ukrainekriegs. Seit Dezember gibt es das Zentrum am konservativen Thinktank Hudson Institute, geleitet von Peter Rough.

Der Sicherheitsexperte mit österreichischen Wurzeln arbeitete als Stratege im Weißen Haus von George W. Bush und war Forschungsdirektor im Büro des Ex-Präsidenten, unter anderem unterstützte er ihn beim Schreiben seiner Memoiren.

Rough sieht die globale Führungsrolle der USA mehr denn je gefordert: „Der Ukrainekrieg führt vor Augen, dass es keine strategische Autonomie Europas geben wird“, sagt er im Interview mit dem Handelsblatt.

Lesen Sie hier das ganze Interview:

