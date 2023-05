Petersberger Klimadialog Baerbock fordert weltweites Ziel für Erneuerbaren-Ausbau

In Berlin diskutieren Vertreter aus 40 Ländern über Wege aus der Klimakrise. Umweltorganisationen sind skeptisch – vor allem wegen des Gastgebers der nächsten Weltklimakonferenz.

Die deutsche Außenministerin fordert, auf einen Pfad hin zum 1,5-Grad-Ziel zurückzukehren. (Foto: IMAGO/Metodi Popow) Annalena Baerbock

Berlin Außenministerin Annalena Baerbock strebt ein Ziel für den weltweiten Ausbau von Windkraft und Solarenergie an. Das kündigte die Grünen-Politikerin zum Auftakt des „Petersberger Klimadialogs“ am Dienstag in Berlin an.

Die G7-Staaten hätten sich auf solche Ziele bereits verständigt. „Ich setze mich dafür ein, dass wir uns auch auf ein globales Ziel für erneuerbare Energien und Energieeffizienz einigen“, sagte Baerbock weiter.

Der zweitägige Petersberger Klimadialog, den Deutschland seit 13 Jahren jährlich im Frühjahr veranstaltet, gilt als Arbeitskonferenz und wichtige Vorbereitung für die zweiwöchige Klimakonferenz der Vereinten Nationen Ende des Jahres, kurz „COP“ genannt. Anders als bei der COP nehmen am Petersberger Klimadialog aber nur Vertreter aus rund 40 Ländern teil, darunter Industrienationen, Inselstaaten und Schwellenländer. Baerbock bezeichnete sie als diejenigen Staaten, „die wirklich Lösungen finden wollen, die Klimakrise einzudämmen“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Mittwoch ebenfalls auf der Konferenz sprechen.