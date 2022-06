Pjönjang Nordkorea testet erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen

Die USA und Südkorea haben die Sorge, Nordkorea könnte sich auf einen erneuten Atomtest vorbereiten. Die Vereinigten Staaten forderten zuvor Sanktionen gegen Nordkorea.

Japan meldete den Raketenstart in der Sunan-Region nahe der Hauptstadt Pjönjang. (Foto: dpa) Ein nordkoreanischer Raketenstart in einer Fernsehübertragung

Seoul Nordkorea hat acht weitere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Meer vor seiner Ostküste abgeschossen. Dies teilte der südkoreanische Generalstab am Sonntag mit. Die Raketen seien aus der Sunan-Region in der Nähe der Hauptstadt Pjönjang abgefeuert worden. Japanische Medien berichteten mit Bezug auf die japanische Regierung, Nordkorea habe offenbar mehrere Raketen abgeschossen.

Südkorea und die USA hatten einen Tag zuvor ihre ersten gemeinsamen Militärübungen seit mehr als vier Jahren in Gewässern vor der japanischen Insel Okinawa abgeschlossen.

Der US-Sonderbeauftragte Sung Kim war zudem am Samstag nach Gesprächen mit seinen südkoreanischen und japanischen Amtskollegen Kim Gunn und Takehiro Funakoshi aus Seoul abgereist. Bei den Gesprächen ging es um eine Vorbereitung „auf alle Eventualitäten“. Die USA und Südkorea befürchten, dass sich Nordkorea auf einen siebten Atomtest vorbereitet.

Bei seinem Besuch in Seoul sagte Kim, die amerikanische Regierung habe Pjöngjang gegenüber sehr deutlich gemacht, dass sie zu diplomatischen Gesprächen bereit sei. Man könne über alle Themen sprechen, die für Pjöngjang von Interesse seien, auch über die Lockerung von Sanktionen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In der vergangenen Woche hatten die USA wegen des erneuten Starts ballistischer Raketen weitere UN-Sanktionen gegen Nordkorea gefordert. Russland und China hatten dagegen ihr Veto eingelegt.

Mehr: Hongkongs Polizei unterbindet Gedenkfeier für Tian'anmen-Opfer