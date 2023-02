Polen-Besuch Biden beschwört in Warschau den „Widerstand der freien Welt“

Der US-Präsident beschwor in seiner Rede den Zusammenhalt des Westens an der Seite der Ukraine.

Washington Ein mit Scheinwerfern angestrahlter Palast, eine fünfzig Meter breite Bühne und Tausende jubelnde Besucher unter freiem Himmel: US-Präsident Joe Biden hat in Warschau den „Widerstand der freien Welt“ gegen die russische Invasion in der Ukraine beschworen. „Ich habe eine einfache Botschaft: Freiheit“, sagte Biden im Garten des Königsschlosses in der polnischen Hauptstadt. „Die Ukraine wird niemals an Russland fallen, niemals“, versprach der US-Präsident.

Die USA führen eine weltweite Koalition für die Unterstützung der Ukraine an und haben fast 30 Milliarden US-Dollar an Militärhilfen für die Ukraine bewilligt. Biden war kurz vor einem historischen Datum nach Kiew und Warschau gereist: An diesem Freitag, dem 24. Februar, jährt sich der russische Einmarsch in die Ukraine zum ersten Mal.

Bidens Auftritt fand nur Stunden nach einer Grundsatzrede des russischen Präsidenten Wladimir Putin statt, der erneut dem Westen die Schuld für den Ukrainekrieg gab.

Biden wollte in Warschau hingegen eine Botschaft des Triumphs setzen, stellvertretend für den anhaltenden Widerstand der Ukraine – und für den Zusammenhalt des westlichen Militärbündnisses Nato. „Eine Attacke gegen einen ist eine Attacke gegen alle“, betonte Biden. „Wir werden jeden Zentimeter der Ukraine verteidigen.“

Im Vorfeld hatte das Weiße Haus betont, Bidens Abstecher in die Ukraine und sein Besuch in Polen seien keinesfalls als „Kopf-an-Kopf-Rennen“ gegen Putin gedacht. Zwar wollen die USA einen militärischen Konflikt mit Russland vermeiden, etwa indem sie bislang keine Kampfjets in die Ukraine schicken. Doch symbolisch war Bidens Auftritt eine direkte Antwort auf den russischen Präsidenten.

Tausende Menschen verfolgten die Rede US-Präsidenten vor dem Warschauer Königsschloss. (Foto: AP) Biden in Warschau

„Putin hat es nicht kommen sehen“, sagte der US-Präsident in Warschau. „Ein Jahr nach Beginn dieses sinnlosen Kriegs steht Kiew stark, stolz und frei.“ Die Demokratien weltweit seien im Aufwind, „die Autokraten werden schwächer“.

Putin hatte zuvor angekündigt, sein Land werde den „New Start“-Vertrag aussetzen, der die Zahl von Atomwaffen der USA und Russlands begrenzt. Einen Rückzug, das machte Putin klar, werde es nicht geben. „Es ist unmöglich, unser Land auf dem Schlachtfeld zu besiegen.“ Der Westen, sagte Putin, habe „den Krieg begonnen. Wir haben alles getan, um ihn zu stoppen.“

Direkter Appell an die russischen Bürger

Biden hielt stellenweise eine Gegenrede und wandte sich an die russische Bevölkerung: „Ich spreche jetzt zu den Menschen in Russland. Wir wollen nicht attackieren, wie Putin heute gesagt hat. Dieser Krieg ist keine Notwendigkeit, sondern eine Tragödie. Es ist Putins Entscheidung, er hat diesen Krieg gewollt. Er könnte ihn sofort beenden. Die Ukraine verteidigt sich, deshalb stellen wir sicher, dass sie sich verteidigen kann.“

Blinken: Ausstieg aus Atomwaffen-Vertrag wäre unverantwortlich

Allein die Symbolik des Biden-Auftritts sollte sich vom Kriegsherrn Putin abgrenzen. Die Kubicki-Arkaden, vor denen Biden sprach, gehören zu den wenigen Teilen des Königsschlosses, die dem Zweiten Weltkrieg standhielten. Biden sprach vor Menschen mit Knicklichtern und amerikanischen und polnischen Flaggen, während Putin vor dem Parlament in Moskau auftrat.

Am Vortag hatte Biden überraschend die Ukraine besucht. Biden reiste damit als erster US-Präsident überhaupt in ein Kriegsland, das keine US-Soldaten beherbergt, um den Besuch absichern zu können. Dass Biden dieses Risiko einging und dass er zum zweiten Mal binnen eines Jahres in Polen auftrat, zeigt, was aus Sicht der USA im Ukrainekrieg auf dem Spiel steht.

Auch bewegte sich der US-Präsident mit seinem Warschauer Appell außerhalb seiner „Komfortzone“: Reden vor großem Publikum gehören nicht zu seiner Stärke, im Midterms-Wahlkampf vergangenen November hatte er nur wenige Auftritte vor Massenpublikum.

Doch Washington scheint zu einem sensiblen Zeitpunkt des Kriegs alle Register ziehen zu wollen, zumindest auf diplomatischer Ebene. In den vergangenen Tagen starteten die Amerikaner eine regelrechte Vermittlungsoffensive auf der Münchner Sicherheitskonferenz, um die westliche Unterstützung für das Kriegsland auch in Zukunft zu gewährleisten. Am Donnerstag und Freitag werden die Vereinten Nationen in New York um eine neue Ukraine-Resolution ringen, wieder haben hier die USA die Federführung.

In Washington sehen die Topberater des Präsidenten derzeit kein klares Szenario für ein Ende des Ukrainekriegs, die Situation auf dem Schlachtfeld gestaltet sich zunehmend komplex. „Ich denke, es ist klug, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten“, räumte auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der kommende Woche nach Washington reist, in einem CNN-Interview ein.

Achse Russland–China treibt Bidens Berater um

Was Bidens Topberater im Weißen Haus umtreibt, sind die unberechenbaren Folgen des Kriegs. So warnt die US-Regierung zunehmend vor einer militärischen Kooperation zwischen China und Russland. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Sonntag, die Partnerschaft zwischen Peking und Moskau könne zu einem „ernsten Problem“ werden. Wie das „Wall Street Journal“ am Dienstag berichtete, plant Chinas Staatspräsident Xi Jinping zeitnah einen Besuch im Kreml.

Kenner Bidens sehen den Ukrainekrieg als Wendepunkt in dessen Präsidentschaft. Die Krise habe Biden darin bestärkt, noch einmal zur Wiederwahl antreten zu wollen, heißt es in Washington.

Doch Biden ist auch vorsichtiger geworden, je länger der Krieg andauert. Noch vor knapp einem Jahr forderte er indirekt einen Regimewechsel in Moskau. „Um Gottes willen“, verkündete Biden damals in Warschau, „dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“

Ähnliche Worte wählte Biden dieses Mal nicht. Offenbar schätzt das Weiße Haus das Risiko als zu groß ein, in einen direkten Konflikt mit Moskau hineingezogen zu werden.

In dieser Gemengelage sieht es Washington als umso wichtiger an, die Verbündeten um sich zu scharen – und besonders den osteuropäischen Nato-Staaten klarzumachen, dass sie sich des amerikanischen Schutzes sicher sein können. In Polen wurde Bidens Besuch deshalb euphorisch aufgenommen. Die Rede wurde von allen großen Fernsehsendern live übertragen, den ganzen Tag über säumten Tausende Menschen die Route der Präsidentenkolonne, trotz stürmischen und regnerischen Wetters.

Wie der polnischstämmige US-Journalist Marek Walkuski beschrieb, berichteten polnische Medien seit Tagen kaum über etwas anderes und sendeten Dokumentationen über Bidens Politik im Weißen Haus, sein Privatleben und seine Hobbys. Laut Umfragen ist Biden in Polen der beliebteste Staatenlenker hinter dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski.

Biden zu Besuch in Warschau

Der polnische Präsident Andrzej Duda dankte Biden in Warschau überschwänglich. Der Besuch sei ein „Zeichen an die Welt, dass Polen sicher ist und dass der Präsident der Vereinigten Staaten uns beisteht“.

Am Mittwoch wird sich Biden mit den Staats- und Regierungschefs der „Bukarest Neun“ treffen, der Nato-Länder in Osteuropa, zu denen neben Polen auch Rumänien, Bulgarien, die baltischen Staaten, Ungarn, Tschechien und die Slowakei gehören. Die Gruppe hatte sich 2014 nach der russischen Annexion der Krim gegründet.

Mehr: Warum die USA Polen neu entdecken