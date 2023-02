Polen-Reise Biden trifft auf polnisches Staatsoberhaupt Duda – Rede am Nachmittag geplant

Der US-Präsident ist nach seinem Kiew-Besuch mit Polens Präsident Andrzej Duda zusammengekommen. Bidens geplante Rede wird derweil mit Spannung erwartet.

Der polnische Präsident empfing den US-Präsidenten im Warschauer Präsidentenpalast. (Foto: Reuters) Joe Biden (links) und Andrzej Duda

Warschau US-Präsident Joe Biden ist in Warschau mit dem polnischen Staatsoberhaupt Andrzej Duda zusammengetroffen. Das polnische Fernsehen zeigte am Dienstag, wie Duda Biden vor dem Präsidentenpalast in Warschau begrüßte.

Geplant war zunächst ein Gespräch der beiden Staatschefs im kleinen Kreis, anschließend sollte noch ein größeres Treffen mit beiden Delegationen folgen.

Am frühen Abend wollte Biden dann eine Rede am Warschauer Königsschloss zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine halten – nur wenige Stunden nach einer viel beachteten Rede zur Lage der Nation von Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau.

