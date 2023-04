Post-Castro-Ära Kuba versinkt in einer seiner schlimmsten Krisen

Ökonomen fordern drastische Reformen. Doch unter dem gerade im Amt bestätigten Präsidenten Díaz-Canel drohen weitere Jahre der Mangelverwaltung.

Ständig stehen die Insulaner in der Schlange für Lebensmittel oder Sprit, doch oft genug bleiben die angesagten Lieferungen aus. (Foto: Reuters) Anstellen in langer Schlange

Mexiko-Stadt In Kuba weiß jeder, was der Ausdruck „Cola fantasma“ bedeutet. Es ist so etwas wie Schlange stehen für alle Fälle. Falls es einmal Sprit gibt oder Hühnchen oder Klopapier oder irgendetwas von dem, was jede Kubanerin und jeder Kubaner braucht, was auf der kommunistisch regierten Karibikinsel aber manchmal so selten ist wie eine Schneeflocke.

Schlange stehen ist für den Großteil der elf Millionen Insulaner fast zu einer Vollzeitbeschäftigung geworden. Aber oft genug bleibt dann die angesagte Lieferung aus – ein Phantom eben.

Kuba leidet unter der schwersten sozioökonomischen Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor fast einem Vierteljahrhundert. Diese seit der Pandemie geltende Gewissheit verschlimmert sich immer weiter.

Stromabschaltungen, Benzinknappheiten und Nahrungsmittelengpässe erinnern immer mehr an die frühen 1990er-Jahre, als Revolutionsführer Fidel Castro nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die „Período especial“ ausrief.