Präsidentschaftswahl Erfolgschancen von Frankreichs Rechtspopulisten werden zur Hypothek für die Märkte

Die Finanzmärkte reagieren auf das enge Präsidentschaftsrennen in Frankreich. Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen steigen.

Schon 2017 traten Macron und Le Pen in der Stichwahl gegeneinander an. (Foto: dpa) Wahlplakate in Frankreich

Paris Die Unsicherheit über den Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl schlägt sich an den Finanzmärkten nieder. Der Abstand in den Umfragen zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen ist kurz vor der ersten Wahlrunde am Sonntag geschrumpft. Die Risikoaufschläge auf französische Staatsanleihen steigen, französische Aktien geraten unter Druck.

Le Pen sagte am Donnerstag in einem Interview mit dem Radiosender RTL mit Blick auf die Marktbewegungen: „Die Katastrophenwarnungen, wenn Emmanuel Macron nicht wiedergewählt wird, das ist ein Drama, das funktioniert nicht mehr“, sagte die Kandidatin des Rassemblement National. Sie habe ein „seriöses Projekt“ für Frankreich vorgelegt, auch wenn „die Politik, die ich machen möchte, nicht gerade für die Börsen ist“. Ihr Ziel sei, „die Unternehmen zu unterstützen und das Geld an die Franzosen zurückzugeben“.