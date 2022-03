Präsidentschaftswahl Gegen „deutsches Gift“ – Wie Linkspopulist Mélenchon im französischen Wahlkampf punktet

Marseille Am Strand von Marseille erhebt sich eine große Bühne, weiße Zeltdächer strahlen in der Sonne, aus den Lautsprechern schallt französischer Rap. Es könnte der Aufbau für ein Musikfestival sein. Etwa 35.000 Menschen sind gekommen, um Jean-Luc Mélenchon zu sehen, um ihren Hoffnungsträger zu erleben, der so ganz andere Ideen hat für die Zukunft Frankreichs als der amtierende Präsident.

Sie halten Flaggen mit dem Logo von Mélenchons Bewegung La France Insoumise (Unbeugsames Frankreich) hoch, doch in der Menge wehen auch französische Nationalfahnen – und die Palästinenserflagge. Im Vorprogramm wird eine Videobotschaft des früheren Bürgermeisters von Bogotá ausgestrahlt, der für die Linken bei der Präsidentschaftswahl in Kolumbien gewinnen will. „Eine andere Welt ist möglich“, steht auf den Plakaten an der Bühne. Dann tritt Mélenchon ans Mikrofon, die Zuhörer jubeln und erleben anschließend ein unerbittliches politisches Trommelfeuer vom linken Rand.

Seine großen Konkurrenten greift er frontal an. Eigentlich hätten Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen das gleiche Wirtschaftsprogramm, sagt Mélenchon. Der Unterschied sei eine Nuance: Macron verachte die Arbeiterklasse, Le Pen stehe für die „Verachtung von Rassen“.

Meinungsforscher sehen Mélenchon derzeit mit rund 14 Prozent auf dem dritten Platz – gut fünf Punkte hinter Le Pen und etwa 15 Punkte hinter Macron. Doch zumindest seine Anhänger sind überzeugt, dass er sich bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 10. April an Le Pen vorbei in die Stichwahl schieben kann, die am 24. April stattfindet. Die Umfragen zeigten zuletzt tatsächlich einen deutlichen Aufwärtstrend für Mélenchon.

Er selbst bezeichnet sich als „scharfsinnige Schildkröte“, die langsam, aber sicher ins Ziel komme. Bei der Versammlung seiner Anhänger in Marseille sagte er am Sonntag: „Der Sieg ist zum Greifen nahe.“ Die französischen Eliten hätten sich eine ruhige Wahl gewünscht, die als „administrative Formalität“ ablaufe. „Wir sind ihr Albtraum.“

In der Realität ist ein Sieg von La France Insoumise ein gutes Stück entfernt, insbesondere mit Blick auf eine mögliche Stichwahl gegen Macron. Mélenchon ist der bestplatzierte Kandidat des linken Lagers – das allerdings zersplittert ist. Viele Wähler der linken Mitte sind schon vor fünf Jahren zu Macron gewechselt. Für die Sozialisten und die Grünen, die in Frankreich anders als in Deutschland beide keine Chance auf die Macht haben, ist Mélenchons antikapitalistischer Kurs eine Nummer zu radikal.

Hinzu kommt: Mélenchon ist ein Gegner der EU, die er als Konstrukt des kapitalistischen Systems betrachtet. Ein besonders schwieriges Verhältnis hat er zu Deutschland. Nach der Euro-Krise arbeitete er sich in einem Buch am angeblichen wirtschafts- und finanzpolitischen Diktat der Bundesrepublik in Europa ab. Der Titel: „Bismarcks Hering – das deutsche Gift“.

Kritik an Deutschland, Verständnis für Putin

Der 70-Jährige weist den Vorwurf der Deutschfeindlichkeit zwar stets von sich, seine Aussagen lassen aber viel Interpretationsspielraum. Nach der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr einzurichten, twitterte er: „Die Ukraine darf kein Vorwand sein für einen neuen Rüstungswettlauf. Vor allem nicht in Deutschland.“

In der Vergangenheit hat Mélenchon sehr viel Verständnis für den russischen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt. Mittlerweile allerdings verurteilt auch er Putins Angriffskrieg: „Ich fordere den russischen Abzug aus der Ukraine“, sagt er, die „absurde und kriminelle Gewalt“ müsse enden. An seiner Position, Frankreich aus der Nato führen zu wollen, hält er aber fest. Der Gegner, so scheint es, sitzt für ihn noch immer eher in Washington als in Moskau.

Jean-Luc Mélenchon profiliert sich mit seinen Thesen als Kontrapunkt zu den etablierten Wahlkämpfern. (Foto: Reuters) Wahlkampfplakate in Nantes

Mélenchon wurde im marokkanischen Tanger geboren und kam im Alter von elf Jahren nach Frankreich. In seinen Reden erzählt er, dass er als erstes Mitglied seiner Familie Abitur machte. Danach studierte er Philosophie, arbeitete als Lehrer und Journalist, ehe er über sein Engagement in Gewerkschaften zur Politik kam. In den 1970er-Jahren schloss er sich den Sozialisten an, von 2000 bis 2002 war er Minister für Berufsausbildung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Lionel Jospin.

Doch Mélenchon haderte mit seiner Partei, dem Pendant der deutschen SPD, die ihm zu weit in die Mitte rückte. 2008 brach er mit den Sozialisten und baute später eine eigene Linksbewegung auf. Erstmals trat er bei der Präsidentschaftswahl 2012 an und holte rund elf Prozent der Stimmen. Vor fünf Jahren landete er mit gut 19 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang auf dem vierten Platz.

Kampf gegen „sozialen Notstand“ in Frankreich

Fürs Erste strebt Mélenchon einen Umbau Frankreichs an, das er in einem „sozialen Notstand“ sieht. Als Gegenmaßnahme will er unter anderem den Mindestlohn auf 1400 Euro im Monat erhöhen, wegen der Inflation sollen die Preise von Produkten der Grundversorgung staatlich blockiert werden.

Während Macron eine Anhebung des Rentenalters von 62 auf 65 fordert, will Mélenchon es auf 60 Jahre absenken. Der Kandidat räumt auch Umweltthemen viel Raum ein – und spricht sich als einer der wenigen Kandidaten gegen die Atomenergie aus. Schließlich will er eine Verfassungsreform, weg von der mächtigen Stellung des Staatschefs und hin zu mehr Mitsprache des Parlaments. Mélenchon nennt seine Forderung die „Sechste Republik“ – dabei geht es um nicht weniger als darum, das 1958 von Charles de Gaulle eingeführte Präsidialsystem der Fünften Republik abzuschaffen.

Die Ukraine darf kein Vorwand sein für einen neuen Rüstungswettlauf. Vor allem nicht in Deutschland. Jean-Luc Mélenchon

Mélenchon behauptet, dass die meisten Wähler seine Positionen unterstützen. „Wir haben die Mehrheit im Herzen der Franzosen“, sagt er. Um die nötigen Stimmen zu bekommen, hofft sein Team darauf, dass sich die Anhänger der anderen linken Kandidaten trotz aller Differenzen hinter Mélenchon als aussichtsreichstem Vertreter versammeln.

Allerdings muss er eine ähnliche Dynamik im Rechtsaußen-Lager fürchten: Die Anhänger des in Umfragen zurückgefallenen Rechtsnationalisten Éric Zemmour könnten zu Marine Le Pen wechseln, um sie in die zweite Runde zu bringen.

Seit Montag gelten in Frankreich die offiziellen Wahlkampfregeln: Die zwölf Kandidaten, die zum Urnengang zugelassen sind, müssen im Radio und Fernsehen die gleiche Redezeit erhalten. Alle Bürger bekommen die Programme der Präsidentschaftsbewerber zugestellt.

Mélenchon greift in der Schlussphase des Wahlkampfes zu einem ungewöhnlichen Mittel, das er bereits 2017 eingesetzt hatte: Er will sich als Hologramm auf Bühnen in französischen Städten projizieren lassen, um so gleichzeitig mehrere Kundgebungen abzuhalten.

Am Strand von Marseille spricht dagegen noch der Mélenchon aus Fleisch und Blut. Zum Ende der Kundgebung scheppert die Nationalhymne aus den Boxen.

Serge und Véronique stehen in angemessener Entfernung zur Bühne, gebannt lauschen sie den Worten Mélenchons. Sie sind aus der südfranzösischen Kleinstadt Lambesc gekommen, um den Wahlkampfauftritt ihres Favoriten zu verfolgen. Seit 2012 unterstützen sie die Präsidentschaftsambitionen von Mélenchon.

„Die Schildkröte kommt voran“, sagt Véronique, die Psychotherapeutin ist. Rentner Serge ist überzeugt, dass die Zeit des Linkspolitikers gekommen ist: „Nach fünf Jahren Macron werden seine Ideen so stark gehört wie noch nie.“

