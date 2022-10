Präsidentschaftswahlen Brasiliens Wirtschaft hofft auf den Linken Lula – und ein konservatives Parlament

Die Rechte um Präsident Bolsonaro hat in den Bundesstaaten und im Kongress klar gewonnen, doch Lula führt im Präsidentenrennen. Das sorgt für Euphorie an den Märkten.

Der Ex-Präsident liegt nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen vorn – und ist der Favorit internationaler Investoren. (Foto: Reuters) Luiz Inácio Lula da Silva

Sao Paulo Als die Börsen und Finanzmärkte in Brasilien nach den Wahlen öffneten, machten sie erst mal einen großen Sprung nach oben: Der brasilianische Börsenindex legte um sechs Prozent zu. Vor allem die Aktien von Staatskonzernen erlebten unerwartete Kursgewinne.

Der Ölkonzern Petrobras und Banco do Brasil legten zu – und auch Unternehmen, die von Bundesstaaten kontrolliert werden, wie der Stromkonzern Cemig (plus elf Prozent) oder die Wasserversorger Sabesp (plus 17) und Copasa (plus 19).

Zwar gewann Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die ersten Runde der Präsidentschaftswahlen mit Abstand. Doch die Differenz fiel mit fünf Prozentpunkten weit geringer aus als nach den Umfragen zunächst erwartet. Bei den gleichzeitig abgehaltenen allgemeinen Wahlen erlebte die Rechte um Präsident Jair Bolsonaro zudem einen landesweiten Erdrutschsieg im Kongress und in den Bundesstaaten. Diese Mischung scheint den Märkten zu gefallen.