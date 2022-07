Präsidentschaftswahlen Wahlkampf in Brasilien: Jair Bolsonaro macht auf Donald Trump

Jair Bolsonaro kandidiert erneut für das Amt des Präsidenten. Siegessicher scheint er aber nicht, denn er bereitet sich bereits auf eine Wahlniederlage vor – inklusive Machtkampf.

Der Rechtspopulist liegt aktuell in den Umfragen hinten. (Foto: AP) Jair Bolsonaro

Rio de Janeiro Es war großes politisches Tamtam, das der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro am Sonntag veranstaltete. In der kleineren Arena neben dem Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro sangen Schlagerstars die Nationalhymne. Evangelikale Pastoren beteten gemeinsam mit rund zehntausend Anhängern. Bolsonaros Gattin warnte in der Eröffnungsrede vor der kommunistischen Gefahr in Brasilien, sollte ihr Mann nicht wiedergewählt werden.

Bei der über alle sozialen Medien verbreiteten Veranstaltung ließ sich der Rechtspopulist als Kandidat der Liberalen Partei für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Oktober küren. Es ist die neunte Partei, für die Bolsonaro in seiner politischen Laufbahn kandidiert.

Bei der Veranstaltung wirkte es so, als würde Bolsonaro sich bereits auf eine Niederlage vorbereiten – und auf Möglichkeiten, dennoch an der Macht zu bleiben. So rief er seine Anhänger dazu auf, am 7. September – dem 200. Unabhängigkeitstag Brasiliens – „ein letztes Mal“ auf die Straßen zu gehen.