Prayut Chan-ocha Thailand suspendiert Premierminister – dem angeschlagenen Urlaubsland droht eine neue Krise

Der Anführer des Militärputschs von 2014 muss sein Amt abgeben – zumindest vorerst. Das Machtvakuum in Bangkok gefährdet den schleppenden Aufschwung zusätzlich.

Thailands Premierminister wurde von seinem Amt supendiert. (Foto: Reuters) Prayuth Chan-ocha

Bangkok Grund zum Feiern hat Thailands umstrittener Regierungschef Prayut Chan-ocha am achten Jahrestag seines Amtsantritts nicht. Sein Büro in der Bangkoker Innenstadt ist weiträumig abgeriegelt. Stacheldraht, Panzerfahrzeuge und Sicherheitskräfte blockieren die Zufahrtsstraße. Hinter ihnen sind Schiffscontainer aufeinander getürmt – sie sollen Prayuts Regierungssitz im Fall von erneuten Massenprotesten zur uneinnehmbaren Festung machen.

Aber keine Demonstrationen der Demokratieaktivisten bremsen den 68-Jährigen, der seit seinem Putsch im Jahr 2014 in Thailand an der Macht ist, an diesem Mittwoch aus. Stattdessen ist es das eigentlich als regierungsfreundlich geltende Verfassungsgericht, das die Karriere des früheren Militärchefs abrupt stoppt – zumindest vorerst.

Die Richter in Bangkok suspendierten den Regierungschef vorübergehend wegen des Vorwurfs, er habe die zulässige Höchstzeit im Amt überschritten. Ob er je wieder als Premier zurückkehren kann, ist offen. Bis zur Klärung des Sachverhalts droht Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft ein Machtvakuum, das den schleppenden Aufschwung noch weiter zurückwerfen könnte.