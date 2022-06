Preissteigerung „Bidenflation“ oder unvorhersehbare Schocks? USA streiten über Wege aus der Rekordinflation

Mit einem Billionen-Hilfspaket soll die Regierung die Inflation angeheizt haben, schimpfen Republikaner. Finanzministerin Yellen hält dagegen – hat aber kaum Handlungsspielraum.

Die US-Finanzministerin muss sich den Fragen der Republikaner stellen. (Foto: Reuters) Janet Yellen

New York Auf 8,3 Prozent ist die Inflation in den USA gestiegen, das höchste Niveau seit vier Jahrzehnten – und das wird zunehmend zum Problem für Finanzministerin Janet Yellen. Die ehemalige Chefin der US-Notenbank Fed musste sich allein in dieser Woche gleich zweimal den kritischen Fragen der Ausschüsse im Senat und im Abgeordnetenhaus stellen.

Yellens Kritiker werfen ihr vor, dass sie als Mitglied der Regierung von Präsident Joe Biden die Gefahr der Inflation unterschätzt und mit dem massiven Hilfsprogramm im vergangenen Jahr die Konjunktur und damit auch die Preise unnötig befeuert hat.

Die US-Regierung hatte im März 2021 mit dem „American Rescue Plan“ 1,9 Billionen an Staatshilfen bereitgestellt.