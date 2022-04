Privatmilitär Der „Bluthund“ und der „Koch des Kremls“: Das sind schmutzigen Jobs von Putins Söldnern

Offiziell existiert die Wagner-Gruppe nicht, doch ihr eilt wie den Tschetschenen ein grausamer Ruf voraus. Jetzt sollen sie in Butscha gemordet haben. Das steckt dahinter.

(Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Russische Söldner

Offiziell ist Jewgeni Prigoschin ja lediglich Koch. Einst hatte er nur einen Hot-Dog-Stand in St- Petersburg. Inzwischen betreibt er ein Restaurant im russischen Parlament in Moskau. Edle Dinner hat er auch schon für Präsident Wladimir Putin kreiert – und so eine gewisse Berühmtheit erlangt. Sein Spitzname: „Koch des Kreml“.

Für seine Küche mag er berühmt sein. Was er politisch anrührt, ist eher berüchtigt: Vergangenes Jahr setzte das FBI den mürrischen und kahlköpfigen Oligarchen auf seine Liste der meistgesuchten Personen. Für Hinweise zu seiner Verhaftung gibt es eine Viertelmillion Dollar.

Prigoschin gilt als Finanzier und Drahtzieher hinter den Kulissen der „Wagner-Gruppe“. Erstmals in Erscheinung getreten ist diese Söldner-Truppe 2014 als Russland mit ihr versuchte, die Donbass-Region im Osten der Ukraine zu erobern. Dabei ist nach der russischen Verfassung der Einsatz privater Militärfirmen illegal.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen