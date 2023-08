Protektionismus US-Regierung will China-Investitionsbeschränkungen vorstellen

Präsident Joe Biden will offenbar am Mittwoch Beschränkungen für Investments in chinesische Hochtechnologie vorstellen. Die Verordnung dürfte zu neuen Spannungen führen.

Der US-Präsident will am Mittwoch in der Stadt in New Mexico eine Rede zur seiner Wirtschaftsstrategie halten. (Foto: Reuters) Joe Biden bei der Ankunft in Albuquerque

New York Das Weiße Haus will am Mittwoch Beschränkungen für US-Investments in ausgewählten chinesischen Sektoren vorstellen. Das berichtet die „New York Times“ am späten Dienstagabend (Ortszeit).

Die US-Regierung sorgt sich wegen chinesischer Fortschritte in Hochtechnologiebereichen und will verhindern, dass entsprechende Forschung mit amerikanischen Geldern vorangetrieben wird und Know-how nach Fernost abfließt. Dabei geht es um Sektoren wie Künstliche Intelligenz (KI), Quanten-Computing und fortgeschrittene Halbleiter.

Aus diesem Grund will sie am Mittwoch dem Bericht zufolge eine Liste von chinesischen Industriebereichen vorlegen, in denen US-Wagniskapitalgeber und andere Finanzhäuser nicht mehr oder nur noch unter Auflagen investieren dürfen. Der Schritt diene dem Schutz der nationalen Sicherheit, heißt es in Washington. Kritiker fürchten, dass ein neuer Handelskrieg mit Peking ausbrechen könne.