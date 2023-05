 Proteste: Ausschreitungen auf dem Balkan: Kosovo steht vor politischer Krise

Bei Protesten der serbischen Minderheit wurden 30 Nato-Soldaten verletzt. Westliche Diplomaten wollen vermitteln – doch die Regierung in Serbien setzt offenbar auf Eskalation.

Mitglieder der serbischen Minderheit im Kosovo liefern sich Straßenschlachte mit den KFOR-Soldaten. (Foto: Reuters) Ausschreitungen im nördlichen Kosovo

Ankara Knochenbrüche, Verbrennungen, viele Verletzte: Das ist die Bilanz der Straßenschlachten zwischen Nato-Einsatzkräften und militanten Serben im Norden des Kosovo, die am Montagnachmittag begannen. 19 Ungarn und elf Italiener, die zur internationalen Kosovo-Schutztruppe KFOR gehören, seien bei „unprovozierten Angriffen einer gewalttätigen und gefährlichen Menge“ verletzt worden, hieß es am Dienstag in einer Erklärung der Schutztruppe.

Laut dem Krankenhaus in der nahen Stadt Mitrovica wurden bei den Zusammenstößen auch 53 Serben verletzt. Die Regierung in Belgrad versetzte schon ihre Streitkräfte in höchste Gefechtsbereitschaft und könnte das junge Nachbarland auf dem Balkan in eine politische Krise stürzen.

Auch am Dienstag gingen die Proteste der serbischen Minderheit in drei Gemeinden im Kosovo weiter – aber zunächst friedlich, wie örtliche Medien berichteten. Hintergrund der Unruhen waren die Kommunalwahlen vor rund einem Monat. Die im Norden des Kosovos mehrheitlich ethnisch-serbische Bevölkerung hatte die Wahlen größtenteils boykottiert.