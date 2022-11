Proteste gegen Regime EU beschließt neue Sanktionen gegen den Iran

Wegen der anhaltenden Gewalt gegen Protestierende im Iran verhängen die EU-Staaten neue Sanktionen. Zu den Details ist bislang noch nichts bekannt.

Brüssel Die EU verhängt offenbar neue Sanktionen wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Diplomatenkreise.

Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten beschlossen demnach am Montag bei einem Treffen in Brüssel einstimmig Strafmaßnahmen gegen verantwortliche Personen und Organisationen. Bisher sind bereits Sanktionen gegen Mitglieder der iranischen Sittenpolizei in Kraft.

Mehr in Kürze.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen