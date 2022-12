Proteste Größte Demonstration seit Jahren: Malteser gehen gegen Lockerung des Abtreibungsverbots auf die Straße

Malta ist das einzige Mitgliedsland der Europäischen Union, das Abtreibung generell verbietet. Die Mehrheit der Bevölkerung will an dem Gesetz festhalten.

Selbst wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist, dürfen Ärzte auf Malta keine Abtreibung vollziehen. (Foto: Reuters) Proteste in Valetta

Valetta Auf Malta haben am Sonntag tausende Menschen gegen Änderungen an dem strikten Abtreibungsverbot protestiert. An der größten Demonstration auf der Inselgruppe seit Jahren nahmen auch der oberste katholische Bischof des Landes und der Führer der konservativen Opposition teil.

Das traditionell katholische Malta ist das einzige Mitgliedsland der Europäischen Union, das Abtreibung generell verbietet. Dies gilt selbst dann, wenn das Leben oder die Gesundheit einer Frau durch die Schwangerschaft gefährdet ist.

Gesundheitsminister Chris Fearne hatte jüngst einen Antrag ins Parlament eingebracht, der vorsieht, dass Ärzte nicht mehr mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden können, wenn ihre Hilfe für Frauen mit schweren gesundheitlichen Problemen das Ende einer Schwangerschaft verursacht. Bislang ist auf Malta allerdings noch kein Arzt wegen eines solchen Vorwurfs strafrechtlich verfolgt worden.