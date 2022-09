Proteste im Iran „Diese Entschlossenheit hat es noch nie gegeben“: Umsturz im Iran nicht mehr ausgeschlossen

Die Frauen im Iran wissen, dass das Regime ihre Forderungen nicht erfüllen wird. Trotzdem sehen Experten eine Chance für einen realen Wandel. Das Problem: Es fehlt eine organisierte Opposition.

Berlin Die Proteste im Iran werden immer gewalttätiger. Bei den Zusammenstößen von Demonstrantinnen und Sicherheitskräften starben bisher mindestens 50 Menschen, berichten iranische Medien. In Dutzenden Städten halten die Proteste an, seit am 13. September die 22-jährige Studentin Mahsa Amini in Teheran starb.

Die junge Kurdin war mit ihrer Familie in die Hauptstadt gekommen und dort von der Sittenpolizei festgenommen worden. Sie habe ihr Kopftuch zu locker umgehabt, Haare seien zu sehen gewesen, was ein Verstoß gegen die islamischen Vorschriften im Gottesstaat ist.

Wie Amini starb, dazu gibt es zwei sich widersprechende Erzählungen. Amini sei bei der Festnahme gegen die Scheibe eines Polizeifahrzeugs geschlagen worden, dadurch habe sie einen Schädelbruch erlitten. Sie sei ihren tödlichen Hirnblutungen erlegen und schon leblos in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein entsprechender Tweet der Klinik ist inzwischen gelöscht.