Frauen verbrennen ihre Schleier, Männer stellen sich der Polizei in den Weg. Die iranische Protestbewegung lässt sich nicht einschüchtern – trotz massiver Staatsgewalt.

Sie wirken wie eine Wand. Eine Wand aus schwarzen Helmen und Uniformen. Die Männer bedrängen eine junge Frau, die mit offenem Haar und in Jeans auf der Straße steht. Auf den Rücken der Männer steht „POLICE“.

Immer mehr werden sie. Sie reißen an der Frau. Einer packt sie an der Schulter und schleudert sie zu Boden, so brutal, dass die Frau rückwärts mit dem Kopf auf den hohen schwarz-gelben Bordstein knallt. Nun stellen sich die Männer vor sie. Einer, er steht direkt über ihr, zieht seinen Schlagstock. An dieser Stelle bricht das Video ab.

Dieses Video ist von vergangenem Sonntag. Es wurde in der iranischen Millionenstadt Schiras aufgenommen. Die iranisch-amerikanische Journalistin Masih Alinejad hat es auf Twitter und Instagram geteilt.

