Proteste in Russland Unterstützer demonstrieren für Freilassung von Kreml-Kritiker Nawalny – Mehr als 300 Festnahmen

In Russland demonstrieren am Samstag landesweit Unterstützer des Kreml-Kritikers Nawalny für dessen Freilassung. Die Behörden drohen mit hohen Strafen.

Bei Protesten in Wladiwostok und Chabarowsk sollen mindestens 48 Personen festgenommen worden sein. (Foto: dpa) Chabarowsk

Moskau Unterstützer des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny haben am Samstag in mehr als 90 russischen Städten zu Protesten aufgerufen. Gefordert wird die Freilassung des Putin-Gegners. Die Behörden drohen mit hohen Strafen für die Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen.

Videoaufnahmen aus Wladiwostok an Russlands Pazifikküste zeigen Polizisten, die eine Gruppe von Demonstranten durch die Straßen jagten. In der Stadt Chabarowsk nahe der Grenze zu China versammelten sich Protestierende bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Sie riefen „Schande!“ und „Banditen!“. Im sibirischen Jakutsk, wo am Samstag minus 52 Grad herrschten, wurde Videoaufnahmen zufolge ein Demonstrant an Armen und Beinen gepackt und in einen Lieferwagen gezerrt.

Am frühen Samstagnachmittag Moskauer Zeit zählte die Bürgerrechtsorganisation OWD landesweit bereits 329 Festnahmen. In vielen Städten etwa im äußersten Osten Russlands hatten die Proteste aufgrund der Zeitverschiebung bereits mehrere Stunden früher begonnen als in der Hauptstadt. Vielerorts griff die Polizei aber auch nicht ein, sondern ließ die Menschen marschieren, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen ist.

In Wladiwostok nahmen nach Angaben der Organisatoren etwa 3000 Menschen an einem Protestmarsch teil. In Moskau war für Samstag ebenfalls eine Kundgebung geplant, zu der wesentlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet wurden. Dort kam es bereits vor Beginn der Demonstration zu mehreren Festnahmen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Uniformierte trugen am zentralen Puschkin-Platz unter anderem einen jungen Mann weg, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Die Polizei war mit einem riesigen Aufgebot im Moskauer Stadtzentrum. Auch die auf Anti-Terror-Einsätze spezialisierte Sonderpolizei OMON hatte Stellung bezogen.

Nach Angaben der Beobachtungs-Website „Downdetector.ru“ waren Mobilfunk und Internetzugänge teilweise gestört.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin forderte per Videobotschaft die Bürger der Hauptstadt auf, der geplanten Kundgebung fernzubleiben. Sie sei unrechtmäßig, zudem gebe es Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus. Sicherheitskräfte würden für die nötige Ordnung in der Stadt sorgen.

Russland verbittet Einmischung aus dem Ausland

In Wladiwostok, Irkutsk, Nowosibirsk und anderen Städten skandierten die Menschenmengen immer wieder den Satz „Putin ist ein Dieb“. Nawalnys Team hatte Anfang der Woche unter dem Titel „Ein Palast für Putin“ ein Enthüllungsvideo veröffentlicht, das beweisen soll, dass der Präsident sich aus Schmiergeldern ein „Zarenreich“ am Schwarzen Meer bauen ließ.

Der Kreml bezeichnet die Vorwürfe in dem mehr als 67 Millionen Mal angeklickten Film als „Lüge“. Nawalny macht Kremlchef Wladimir Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB außerdem für den Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok im August verantwortlich. Putin und der FSB weisen das zurück.

Auch Prominente russische Kulturschaffende, darunter Musiker, Autoren und Schauspieler, haben sich in einem Video mit dem inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny solidarisiert und zu Protesten aufgerufen.

Der auch in Deutschland bekannte Schriftsteller Dmitri Gluchowski (Dmitry Glukhovsky) sagte, dass es Momente im Leben gebe, in denen Schweigen fehl am Platz sei. Auch die Musiker von Noize MC, Anacondaz und der international bekannte Regisseur Witali Manski riefen im Clip „Freiheit für Alexej Nawalny!“ dazu auf, nicht gleichgültig zuzuschauen, wenn Menschen politisch verfolgt und grundlos eingesperrt würden.

„Für Freiheit muss gekämpft werden!“, sagte Manski. Je häufiger und je größer die Proteste seien, desto schneller komme Nawalny wieder in Freiheit, sagte die Künstlerin Nadeschda Tolokonnikowa von der Punkband Pussy Riot. Sie saß selbst im Straflager, nachdem sie in einer Kirche an einer Protestaktion gegen Kremlchef Wladimir Putin teilgenommen hatte.

Einmischung aus dem Ausland hat sich Russland verbeten. Das russische Außenministerium kritisierte in einer Mitteilung die US-Botschaft in Moskau, die mehrere für Samstag geplante Demonstrationen mit genauen Treffpunkten und Uhrzeiten aufgelistet hatte. Unter dem Deckmantel der Sorge um die Sicherheit von US-Bürgern im Ausland wolle Washington die Proteste in Russland anheizen, kritisierte Moskau.

Die Polizei verhaftet einen Mann während eines Protestes gegen die Inhaftierung von Nawalny. (Foto: dpa) Proteste in Chabarowsk

Am Donnerstagabend waren drei wichtige Gefolgsleute Nawalnys in Moskau festgenommen worden. Anhänger der Opposition und unabhängige Journalisten erhielten Mahnungen der Polizei, nicht an den Protesten teilzunehmen.

Der 44-jährige Jurist und Oppositionspolitiker Nawalny war am Sonntag aus Deutschland nach Moskau zurückgekehrt und unmittelbar nach seiner Ankunft am Flughafen festgenommen worden. Am Montag verurteilte ihn ein Gericht zu 30 Tagen Arrest wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen.

Nawalny droht zudem eine mehrjährige Haftstrafe, weil die Behörden ihm vorwerfen, gegen Auflagen einer Bewährungsstrafe verstoßen zu haben, als er in Deutschland war, wo er sich fast fünf Monate von einem im August in seiner Heimat erlittenen Giftanschlag erholt hatte. Für den Angriff mit einem Nervengift aus der Sowjet-Ära machte Nawalny den Kreml verantwortlich, der das vehement abstritt.

Mehr: Mut oder Selbstüberschätzung? Nawalny wusste, was ihn in Russland erwartete