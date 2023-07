 Proteste nach Justizreform: Staatskrise in Israel strapaziert Partnerschaft mit den USA

Die USA stecken jährlich Milliarden in die Verteidigung und Wirtschaft Israels. Die Staatskrise unter Netanjahu belastet das Verhältnis enorm – doch US-Präsident Biden sind die Hände gebunden.

Washington Vertrauen ist ein großes Wort, und wenn es um Israel geht, will die US-Regierung es derzeit nicht in den Mund nehmen. Kann sich US-Präsident Joe Biden auf den israelischen Premier Benjamin Netanjahu verlassen? Vertraut er ihm? Das wurde Bidens Sprecherin Katherine Jeanne-Pierre am Dienstag gefragt. Doch sie wich aus. „Beide haben eine langjährige Beziehung“, weiter wollte sie nicht gehen.

Die Staatskrise in Israel, die Netanjahus rechtsreligiöse Regierung mit einer umstrittenen Justizreform ausgelöst hat, belastet die Beziehungen zu den USA enorm. Doch zugleich muss Biden die schwierige Balance zwischen Kritik und Konfliktvermeidung halten.

Die USA sind der wichtigste internationale Verbündete Israels und sein größter Waffenlieferant, beide Länder sind seit Israels Staatsgründung vor 75 Jahren eng verbunden: militärisch, ökonomisch, diplomatisch.