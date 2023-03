Proteste Nach Verhaftungswelle: Massenprotest gegen Tunesiens Präsidenten

Nachdem es zu Festnahmen von Oppositionellen gekommen war, sind am Samstag tausende Menschen aus Protest auf die Straße gegangen. Sie demonstrieren gegen die „Ein-Mann-Politik“ des Präsidenten.

Der Unmut in der Bevölkerung über Saied steigt. 2021 hatte er das Parlament entmachtet und die Regierung durch von ihm ausgesuchte Minister ersetzt. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Protest in Tunis

Tunis In Tunesien ist es nach einer Welle an Verhaftungen von Oppositionellen zur bislang größten Protestkundgebung gegen Präsident Kais Saied gekommen. Tausende Demonstranten folgten am Samstag dem Aufruf der mächtigen Gewerkschaft UGTT und zogen durch das Zentrum der Hauptstadt Tunis. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift „Nein zur Ein-Mann-Herrschaft“ und skandierten „Freiheit! Beendet den Polizeistaat“.

„Wir werden weiterhin für die Freiheiten und Rechte eintreten, koste es, was es wolle. Wir haben keine Angst vor Gefängnissen oder Verhaftungen“, rief Gewerkschaftschef Noureddine Taboubi der Menge zu. In den vergangenen Wochen hat die Polizei zahlreiche führende Oppositionelle festgenommen. Ihnen wird eine Verschwörung gegen die staatliche Sicherheit vorgeworfen. Die Regierungsgegner werfen Saied hingegen einen Staatsstreich vor.

Saied hatte 2021 das Parlament entmachtet und die Regierung durch von ihm ausgesuchte Minister ersetzt. Zudem hat er die Befugnisse des Präsidenten vergrößert, so dass fast alle Macht in seinen Händen liegt. Seine Gegner befürchten, Saied wolle den letzten demokratischen Staat in Nordafrika in eine Autokratie verwandeln und die demokratischen Errungenschaften der Revolution des arabischen Frühlings vom Jahr 2011, der in Tunesien seinen Anfang nahm, zurückschrauben. Der Unmut in der Bevölkerung könnte angesichts der Wirtschaftskrise im Land verbunden mit kräftigen Preissteigerungen und einer Lebensmittelknappheit sowie leeren Staatskassen weiter wachsen. Der Chef der Arbeiterpartei, Hamma Hammami, sagte, die Proteste seien die Antwort auf Saieds „schleichende Diktatur“. „Er will Angst verbreiten, aber wir haben keine Angst.“ Mehr: Tunesien: Abstimmung über umstrittenen Verfassungsentwurf beginnt