 Prozess in New York: Juan Merchan – diesem Richter steht Donald Trump gegenüber

An diesem Dienstag wird in Manhattan US-Geschichte geschrieben: Erstmals wird ein Strafverfahren gegen einen Ex-Präsidenten eröffnet. Wer ist der Richter, der darüber wachen soll?

Er gilt als strenger, aber fairer Richter – egal, wen er vor sich hat. (Foto: Reuters) Richter Juan Merchan

Washington Wenn Richter Juan Merchan an diesem Dienstag die Anklageschrift in die Hand nimmt, wird ihm ein Mann gegenüberstehen, der sich selbst für unbesiegbar hält. Um 14.15 Uhr Ortszeit (20.15 MESZ) in New York soll sich Donald Trump im Criminal Court von Manhattan einfinden, um sich anzuhören, was die Staatsanwaltschaft gegen ihn vorzubringen hat.

Er werde freiwillig erscheinen, hat der frühere US-Präsident mitgeteilt. Schuldig fühlt er sich aber nicht. Und nach allem, was man von dem ehemaligen Reality-Star erwarten kann, wird er auch diesen Auftritt zu einem Spektakel machen.

Gut möglich, dass Anhänger des Republikaners so viel Lärm veranstalten, dass Protestrufe auch in das Gebäude dringen. Aufgerufen hat er sie dazu bereits vor zwei Wochen. Und seitdem tönt er immer wieder, dies sei eine „Hexenjagd“, ein politisch motivierter Prozess.

