Putin-Kritiker Wer ist Alexej Nawalny?

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat Russlands Bevölkerung zu Protesten gegen den Ukraine-Krieg aufgerufen. Wer ist der russische Oppositionelle, der selbst im Straflager nicht schweigt?

Als Oppositionspolitiker landete Alexej Nawalny schon mehrmals im russischen Gefängnis. Wann er wieder frei sein wird, ist ungewiss. (Foto: dpa) Kreml-Gegner Nawalny

Wenn einer in Russland sich traut, gegen das Regime zu mobilisieren, dann ist es Alexej Nawalny. Der russische Oppositionelle gilt als Putins größter Kritiker. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat der Kreml-Gegner seine Anhänger in den sozialen Medien dazu aufgerufen, täglich gegen den russischen Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.

Er selbst ist in einer Strafkolonie inhaftiert. Während er dort eine zweieinhalbjährige Gefängnisstrafe absitzt, läuft in Russland schon ein weiterer Prozess gegen ihn. Was macht diesen Mann so gefährlich für Putin?

Wer ist Alexej Nawalny?

Alexej Nawalny wurde 1976 im Großraum von Moskau geboren. Sein Vater stammt aus der Ukraine, seine Mutter aus Russland. Nawalny studierte Jura und Finanzwissenschaften und begann schon früh mit seiner Karriere als politischer Aktivist und Blogger.

Dabei trat er 1999 der demokratisch-linksliberalen Partei Jabloko bei, musste diese acht Jahre später aber aufgrund seiner nationalistischen Äußerungen verlassen. Unter anderem hatte er in einem Video Migranten aus Zentralasien als „Kakerlaken“ bezeichnet.

Daraufhin engagierte sich Nawalny bei den konservativen „Russischen Märschen“, bei denen sich auch Rechtsextreme beteiligten. Später distanzierte Nawalny sich teilweise von diesen Positionen. 2011 sagte er dem Magazin „The Economist“ in einem Interview, dass er sich als „nationalistischer Demokrat“ sehe. Der Freiheitskämpfer für Meinungsfreiheit und Demokratie ist auch ein politisch flexibler Populist.

Welche Interessen verfolgt Alexej Nawalny?

Wie kein anderer hat Nawalny in den vergangenen Jahren auf Missstände in der russischen Politik hingewiesen. Dabei ging es vor allem um Korruptionsfälle in der russischen Elite. Auf seinem Youtube-Kanal mit mehr als sechs Millionen Abonnenten veröffentlicht er investigative Analysen, in denen er immer wieder Teile der russischen Elite und Putin direkt angreift.

Daneben hat er auch eine Politikerkarriere angestrebt. So holte er 2013als Kandidat bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau 27 Prozent und machte sich dabei einen Namen als Anführer der Anti-Putin-Opposition.

Auch bei den russischen Präsidentschaftswahlen 2018 kandidierte Nawalny, wurde aber von der Wahlkommission bei der Wahl ausgeschlossen. Danach warb er in der Bevölkerung für eine „intelligente Stimmabgabe“ bei Wahlen: Wählerinnen und Wähler sollten ihre Stimme stets dem oppositionellen Kandidaten geben, der die besten Chancen hat, gegen Putins Partei zu gewinnen.

Wie ist das Verhältnis zwischen Nawalny und Putin?

Nawalny ist Putins größter innenpolitischer Widersacher. In seinem Tweet zum Ukraine-Krieg nennt Nawalny Wladimir Putin einen „wahnsinnigen Zaren“. Schon im Januar warnte er in Briefen aus dem Straflager vor Zugeständnissen des Westens an Russland im Ukraine-Konflikt.

Nawalny hingegen wird in Russland offiziell als Terrorist und Extremist gelistet. Das „Time“-Magazin nennt ihn „den Mann, den Putin fürchtet“. Putin hält sich bedeckt, äußerte sich jedoch einmal folgendermaßen zu Nawalny: „Wenn Russland ihn hätte vergiften wollen, dann hätten sie die Sache wahrscheinlich zu Ende gebracht.“

Wurde Alexej Nawalny vom Kreml vergiftet?

Bei einem Inlandsflug im August 2020 erlitt Alexej Nawalny eine schwere Vergiftung. Sie ließ sich später eindeutig auf den chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok zurückführen – ein Nervengift des russischen Geheimdienstes. Nawalny macht Putin für den Anschlag verantwortlich.

Seine Familie ließ ihn aufgrund des kritischen gesundheitlichen Zustands in die Charité nach Berlin verlegen. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde bekannt, dass die russische Justiz seine Konten eingefroren und seine Wohnung in Moskau beschlagnahmt hatte. Trotzdem zögerte er nicht, im Januar 2021 sofort wieder in sein Heimatland Russland einzureisen – wo er noch am Flughafen festgenommen wurde.

Die internationale Gemeinschaft reagierte auf die Festnahme mit Empörung. Die EU und die USA antworteten auf den Giftanschlag mit Sanktionen. Das EU-Parlament und die USA forderten damals bereits den Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2, wozu die deutsche Regierung aber nicht bereit war.

Wieso ist Alexej Nawalny im Straflager?

Lange wurde Nawalny vom Kreml ignoriert und gar nicht namentlich benannt. Trotzdem wurde er aufgrund seines öffentlichkeitswirksamen Aktivismus immer wieder in strafrechtlich fragwürdigen Verfahren angeklagt, verurteilt und verhaftet.

Momentan sitzt der 45-Jährige rund 100 Kilometer entfernt von Moskau in Haft, da er gegen die Bewährungsauflagen eines älteren Strafverfahrens verstoßen haben soll. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nannte das Strafverfahren gegen Nawalny als unfair und willkürlich und forderte seine Freilassung.

Zusätzlich läuft gegen den Aktivisten nun ein neuer Prozess, bei dem ihm bis zu 15 Jahre Haft drohen. Der Vorwurf ist dieses Mal unter anderem die angebliche Veruntreuung von Geldern seiner Anti-Korruptions-Stiftung, die mittlerweile verboten wurde.

Wie viel Einfluss hat Alexej Nawalny in Russland?

In seinen Tweets fordert Nawalny Russen und Russinnen auf, ohne Furcht zu demonstrieren: „Jede verhaftete Person muss durch zwei Neuankömmlinge ersetzt werden.“ Die Menschen müssten auf die Straße gehen und für den Frieden kämpfen.

In der Vergangenheit ist es dem Freiheitskämpfer bereits gelungen, zehntausende Menschen für Demonstrationen gegen Korruption zu mobilisieren. Insbesondere unter jungen und internetaffinen Menschen ist er beliebt. Auch nach seiner Festnahme demonstrierten Zehntausende.

Seine Unterstützung könnte für die Anti-Kriegs-Proteste ein wichtiges Zeichen sein, aber ob Nawalnys Worte großen Einfluss haben werden, ist schwer zu beurteilen.

