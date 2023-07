Putins Feldzug Treibstoff des Krieges – Warum ukrainische Panzer mit russischem Öl fahren

Die ukrainische Armee bezieht ihren Treibstoff zunehmend aus Ungarn und der Türkei – beide Länder sind gute Kunden auf Russlands Ölmarkt.

Die ukrainische Armee verbraucht immer mehr Treibstoff aus Russland. (Foto: dpa) Ukrainischer Panzer

Warschau Es ist ein Paradoxon des Krieges: Die Panzer aus der Ukraine fahren zunehmend mit Öl, das aus Russland stammt. Die Ukraine importiert nach Angaben der ukrainischen Zollbehörde immer mehr Diesel aus Ungarn und der Türkei – beide Länder verarbeiten in ihren Raffinerien in hohem Maße Öl aus Russland.

Zwar war bereits in der Vergangenheit die Marktposition der ungarischen MOL-Gruppe und der türkischen Lieferanten in der Ukraine relativ gut, aber erst in der jüngsten Vergangenheit meldeten ukrainische Zollbehörden einen auffälligen Anstieg der Importe. So verdoppelte der eng mit dem ungarischen Staat verbundene Mineralölkonzern MOL seine Verkäufe an die Ukraine im vergangenen Halbjahr.