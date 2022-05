Quad-Staaten USA, Japan, Australien und Indien wollen sich zu freiem und offenem Indo-Pazifik verpflichten

Die Staats- und Regierungschefs haben bei einem Treffen ihre gemeinsame Haltung betont. Dies wird als Teil der Bemühungen angesehen, Chinas Machtanspruch zu begegnen.

Tokio Ein Quartett führender Demokratien im Indopazifik-Raum will bei einem Gipfeltreffen in Japan eine neue Initiative zur besseren Seeüberwachung anstoßen, mit der auch die illegale Fischerei bekämpft werden soll. Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, das gemeinsame Vorhaben der USA, Japans, Australiens und Indiens werde es ermöglichen, nahezu in Echtzeit eine „schnellere, weitreichendere und genauere“ Meeresüberwachung zu gewährleisten.

Die Daten würden auch Partnerstaaten in Südostasien, dem Indischen Ozean und den Pazifikinseln zur Verfügung gestellt werden, um für „einen freien und offenen Indopazifik“ zu sorgen, erklärte das Weiße Haus. Auch Schiffe, die ihre Positionsübertragung gezielt ausschalten, um nicht ertappt zu werden, sollen mit dem System besser geortet werden können. China wird häufig vorgeworfen, die illegale Fischerei in Territorialgewässern anderer Staaten zu tolerieren oder gar zu fördern.

Die Initiative soll beim Gipfeltreffen der sogenannten Quad-Staaten formell auf den Weg gebracht werden. Japans Regierungschef Fumio Kishida, US-Präsident Biden sowie die Premierminister aus Indien, Narendra Modi, und Australien, Anthony Albanese, begannen am Dienstagmorgen (Ortszeit) in Tokio ihre Beratungen. Die sogenannte „Quad"-Gruppe sieht sich einem freien und offenen Indopazifik verpflichtet und richtet sich offiziell nicht gegen einen bestimmten Staat, wird aber als Teil der Bemühungen angesehen, dem zunehmenden Machtanspruch des kommunistischen Chinas in der Region zu begegnen.

„Russlands Angriff auf die Ukraine macht die Bedeutung dieser Ziele der grundlegenden Prinzipien der internationalen Ordnung, der territorialen Integrität und der Souveränität nur noch deutlicher. Das Völkerrecht und die Menschenrechte müssen immer verteidigt werden, egal wo auf der Welt sie verletzt werden", sagte Biden am Dienstag in Tokio. Modi geht nicht auf den Krieg ein Der japanische Regierungschef Kishida erklärte, die russische Invasion erschüttere „die Grundlage der internationalen Ordnung" und stelle eine direkte Herausforderung für die Grundsätze der Vereinten Nationen (UN) dar. „Wir sollten nicht zulassen, dass ähnliche Dinge in der indo-pazifischen Region geschehen", sagte er. Der indische Staatschef Modi ging in seinen Ausführungen nicht auf die Ukraine oder Russland ein. Indien hat die russische Invasion in der Ukraine bislang die von den USA verhängten Sanktionen nicht unterstützt. Das Land unterhält langjährige Beziehungen zur Russland, das für Indien ein wichtiger Lieferant von Verteidigungsgütern und Erdöl ist. Der australische Ministerpräsident Albanese, der sein Debüt auf internationalem Parkett gab, sagte der Gruppe Investitionen für den Kampf gegen den Klimawandel zu. Die Inselstaaten des Südpazifiks haben mit den größten Risiken durch den Anstieg des Meeresspiegels zu kämpfen. „Die Region sucht die Zusammenarbeit mit uns und erwartet von uns, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen", sagte Albanese. Mit Indopazifik ist grob gesagt eine Region vom Indischen bis zum nördlichen Pazifischen Ozean gemeint, was den Großteil Asiens umfasst und bis zur Westküste der USA reicht. Der erste Quad-Gipfel als Präsenzveranstaltung fand im vergangenen September in Washington statt. Zudem gab es laut Weißem Haus bereits zwei Quad-Videoschalten.