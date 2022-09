Queen Elizabeth II. 500 Staatsgäste in London: Queen-Beerdigung gleicht einer kleinen UN-Vollversammlung

London Die Trauerfeier für die vor zehn Tagen verstorbene Queen Elizabeth II ist zu einem globalen Ereignis geworden. Drei Stunden lang strömten rund 500 Staats- und Regierungschefs sowie Monarchen aus aller Welt in die Westminster Abbey, wo um 12 Uhr (11 Uhr britische Ortszeit) die Trauerfeier für die vor zehn Tagen verstorbene Queen Elizabeth II. stattfand. Darunter waren unter anderem US-Präsident Joe Biden, Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Insgesamt sieben britische Premierminister waren anwesend – von John Major über Tony Blair und Gordon Brown bis hin zu David Cameron, Theresa May, Boris Johnson und der aktuellen Regierungschefin Liz Truss.

Es war fast eine kleine Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN), die im Herzen von London stattfand. Zu den rund 2000 Gästen gehörten aber auch fast 200 britische Bürger, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben und deshalb zur Beerdigung des Jahrhunderts eingeladen wurden.

Westminster Abbey ist für die königliche Familie und insbesondere für die verstorbene Queen ein besonderer Ort: Hier wurde Elizabeth 1947 mit dem vor einem Jahr verstorbenen Prinz Philip getraut. Hier wurde sie 1953 zur Königin gekrönt. Hier findet nun ein außergewöhnliches Leben und eine 70-jährige Regentschaft vor insgesamt 2200 geladenen Gästen ihren Schlusspunkt.

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Eine Million Trauernde in London versammelt

Kein Monarch hat länger als die Queen „regiert“. Auch wenn ihre Rolle als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und 14 weiterer Länder des Commonwealth vor allem repräsentativen Charakter hatte. Weltweit gibt es noch etwa 40 Länder, die sich formal als Monarchie betrachten – auch wenn die politische Macht längst in anderen Händen liegt.

In ganz Großbritannien wehten heute die Flaggen auf halbmast. Rund eine Million trauernde Bürger hatten sich vor allem entlang der Mall versammelt – der Prachtstraße im Herzen Londons, die vom Buckingham Palace bis fast zum Trafalgar Square führt. Mehrere Milliarden Menschen rund um den Globus machten die Trauerfeier zu einem der größten TV-Ereignisse aller Zeiten. Im Hyde Park verfolgten die Bürger die minutiös durchgeplanten Trauerfeierlichkeiten auf riesigen Bildschirmen.

Die meisten Geschäfte und Büros in London blieben an diesem nationalen Feiertag geschlossen. Wer allerdings einen Kaffee oder einen Snack kaufen wollte, fand entlang der Route für die später folgende Trauerprozession genügend Verkaufsstände.

Um 11.35 Uhr wurde der Sarg der Queen aus der Westminster Hall hinaus auf eine Lafette getragen, die von 142 Mitgliedern der Royal Navy um 11.44 Uhr zur nahe gelegenen Westminster Abbey gezogen wurde. Für vier Tage war der Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt, rund 750.000 Menschen zogen trauernd daran vorbei, nachdem sie zuvor bis zu 20 Stunden auf den Einlass in einer kilometerlangen Schlange am Südufer der Themse warten mussten.

Der Sarg von Queen Elizabeth II. hat die Westminster Abbey erreicht. (Foto: AP) Trauerfeier

Die Lafette, die früher zum Transport von Kanonen diente, wurde erstmals bei der Beerdigung von Königin Victoria eingesetzt. Seitdem wurde sie für die Beerdigungen von Edward VII., George V., George VI., Winston Churchill und Lord Louis Mountbatten verwendet.

Beisetzung von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor

Unter den Tönen von schottischen Dudelsäcken und nordirischen Trommeln folgten König Charles III. und seine Frau Camilla sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie dem Sarg auf ihrem kurzen Weg in die Kathedrale. Dort begann Punkt 12 Uhr die Trauerfeier unter der Leitung des Dekans von Westminster, David Hoyle. Die Trauerpredigt hielt der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Der Geistliche erinnert daran, dass die Queen schon an ihrem 21. Geburtstag versprochen hatte, ihr Leben in den Dienst des Volkes zu stellen. Niemand habe dieses Versprechen besser gehalten als Elizabeth II. „Während der Pandemie versprach sie: Wir sehen uns wieder“, sagte Welby. Das seien Worte der Hoffnung und des Trostes gewesen.

Der Sarg von Queen Elizabeth wird auf der Lafette durch London transportiert. (Foto: via REUTERS) Sarg von Queen Elizabeth II.

Am Ende der Zeremonie verharrte das ganze Vereinigte Königreich für zwei Minuten in Gedenken an die Queen in totaler Stille. Menschen in Belfast, Edinburgh und London schlossen ihre Augen und neigten ihre Köpfe vor der Verstorbenen. Danach wurde der Sarg unter Sonnenschein auf der Lafette in einer Trauerprozession über Broad Sanctuary, Parliament Square, Whitehall, Horse Guards Parade, Horse Guards Road, The Mall und Constitution Hill bis zur Hyde Park Corner gezogen.

Dem Sarg folgte nicht nur die königliche Familie, sondern auch Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS. Darunter befand sich auch May Parsons, die 2020 als Krankenschwester die erste Corona-Impfung in Großbritannien vorgenommen hatte.

Der König und seine Geschwister folgten dem Sarg von Queen Elizabeth II. zur Westminster Abbey. (Foto: AP) Köni Charles III, Prinzess Anne und Prinz Andrew

Am Wellington Arch wird der Sarg dann in den Leichenwagen umgeladen, der die tote Queen quer durch West-London nach Windsor fährt. Dort wird in der St. George’s Chapel eine zweite Trauerfeier vor rund 800 Trauernden stattfinden. Um etwa 17 Uhr wird die Queen dann im Familienkreis neben ihrem Ehemann Prinz Philip auf dem Grund von Schloss Windsor begraben.

