Ranil Wickremesinghe Mit Sri Lankas neuem Präsidenten droht auch neues Chaos im Land

Nach der Flucht des bisherigen Staatschefs hat der südasiatische Krisenstaat wieder eine Führung. Doch der neue Präsident stößt bei Regierungsgegnern auf massiven Widerstand.

Die Wahl des neuen Staatschefs gilt als erster Schritt zum Neustart der Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds über ein dringend benötigtes Hilfsprogramm. (Foto: dpa) Ranil Wickremesinghe

Bangkok Seine Regierung hat kein Geld mehr, in seinem Land herrscht Chaos, und in weiten Teilen der Bevölkerung ist er verhasst: In seinem Versuch, einen Ausweg aus Sri Lankas bislang schwerster wirtschaftlicher und politischer Krise zu finden, hat der neue Präsident Ranil Wickremesinghe eine denkbar schlechte Ausgangslage.

Der 73 Jahre alte Berufspolitiker wurde am Mittwoch im Parlament in Colombo zum Nachfolger des bisherigen Staatschefs Gotabaya Rajapaksa gewählt. Dieser hatte sich nach Massenprotesten gegen das Missmanagement seiner Regierung vergangene Woche ins Ausland abgesetzt und von dort aus seinen Rücktritt per E-Mail eingereicht.