Ranking 2022 Die zehn kleinsten Länder der Welt nach Fläche

Welches Land ist flächenmäßig das kleinste Land der Welt? Ein Ranking zeigt, welche zehn Länder im Jahr 2022 das kleinste Territorium haben.

Düsseldorf Vatikan, Malta oder Liechtenstein – Sie sind häufig nur so groß wie Städte, sind aber selbstständige Staaten. In diesem Ranking zeigen wir die offziell kleinsten Länder der Welt gemessen an ihrer Fläche in Quadratkilometern.

Die Gesamtfläche der Erde beträgt rund 510 Millionen Quadratkilometer. Dabei sind 71 Prozent oder 360,6 Millionen Quadratkilometer Wasser. Demgegenüber stehen 29 Prozent oder rund 150 Millionen Quadratkilometer Land. Folgende Staaten sind die kleinsten der Welt.

Zwergstaaten im Ranking 2022 – die zehn kleinsten Länder der Welt

Platz 10 – St. Kitts und Nevis

Mit St. Kitts und Navis befindet sich ein Inselstaat unter den kleinsten Ländern der Welt. Eine Gesamtfläche von lediglich 261 Quadratkilometern bringt den Staat auf Platz zehn im Ranking. Der Inselstaat besteht aus den beiden Inseln Saint Kitts und Nevis, wobei erstere die flächentechnisch größere Insel ist. St. Kitts hat 168 Quadratkilometer, Nevis ist 93 Quadratkilometer groß.

Die Bevölkerungszahl der beiden Staaten St. Kitts und Nevis liegt bei rund 53.000. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte des Kleinstaates fällt mit etwa 202 Einwohnern pro Quadratkilometer gering aus.

Platz 9 – Niue

Die ca. 261,5 Quadratkilometer große Koralleninsel liegt isoliert im Südpazifik, rund 2400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland, südlich von Samoa und westlich der Cookinseln. Sie belegt Platz neun im Ranking. Durch die hohe Abwanderung nach Neuseeland zählte der Inselstaat mit den Amtsprachen Niueanisch und Englisch 2017 nur noch 1784 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte liegt damit bei 6,82 Einwohnern pro Quadratkilometer. Seit 1974 ist Niue durch einen Assoziierungsvertrag mit Neuseeland verbunden. Hier leben rund 24.000 Niueaner.

Platz 8 – Cookinseln

Der Inselstaat im Südpazifik belegt mit einer Fläche von 242 Quadratkilometern Platz acht des Rankings. Die unabhängige Inselgruppe steht in freier Assoziierung zu Neuseeland. Mit etwa 17.000 Einwohnern, die hauptsächlich Cookinsel-Maori sind, liegt die Bevölkerungsdichte bei ca. 76 Personen pro Quadratkilometer.

Platz 7 – Marshallinseln

Die Marshallinseln haben eine Fläche von 181 Quadratkilometern. Die wohl bekannteste der 1225 Inseln der Gruppe ist die Insel Mikronesien. Die Bevölkerungszahl des Kleinstaats liegt bei rund 59.000. Sie wächst seit 1950 allerdings kontinuierlich. Damals lebten hier rund 13.000 Menschen. Die Einwohnerzahl hat sich seit dem also mehr als vervierfacht.

Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte des Landes liegt bei 325 Einwohnern pro Quadratkilometer und ist vergleichbar mit einer kleinen ländlichen Gemeinde in Deutschland.

Platz 6 – Liechtenstein

Liechtenstein ist rund 160 Quadratkilometern groß und damit kleiner als die Marshallinseln. Der Kleinstaat landet auf Platz 6 des Rankings. Das Fürstentum mit 38.650 Einwohnern liegt in Mitteleuropa, grenzt im Osten an Österreich und im Westen an die Schweiz. An der längsten Stelle misst Liechtenstein 24,77 Kilometer, an der breitesten nur 12,5 Kilometer.

Lediglich elf Prozent der Landesfläche des Fürstentums sind besiedelt. Der größere Teil der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt (33 Prozent). 41 Prozent bestehen aus Wald. Die übrigen 15 Prozent der Landfläche des Mikrostaats gelten als unproduktive Fläche.

Platz 5 – San Marino

Auch der fünftplatzierte Staat in diesem Ranking liegt in Europa. San Marino ist 61,2 Quadratkilometer groß und zählt zu den sechs europäischen Zwergstaaten. Ähnlich wie der Vatikan ist er komplett vom italienischen Staat umgeben. Die Grenzlinie ist 39 Kilometer lang.

In San Marino, unweit von Rimini, leben etwa 33.598 Menschen. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte der Republik liegt bei 549 Einwohner pro Quadratkilometer.

Der Staat wurde am 3. September 301 gegründet und hat sich rund 60 Jahre später vom Römischen Reich unabhängig gemacht. Die heutige Staatsfläche des Zwergstaates wird insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Zwecke genutzt.

Platz 4 – Tuvalu

Tuvalu hat es auf den vierten Platz der kleinsten Länder der Welt geschafft. Der Inselstaat befindet sich mitten im Pazifischen Ozean und ist nur 30 Quadratkilometer groß. 1100 Kilometer weiter liegen die Fidschi-Inseln.

Bis zum 1. Oktober 1978 gehörte der Mikrostaat zu Großbritannien und ist seitdem unabhängig. Zuvor hieß das Land Ellice Islands. Tuvalu zählt heute rund 11.650 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 384 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Platz 3 – Nauru

Wie Tuvalu befindet sich auch das drittkleinste Land der Welt Nauru im Pazifischen Ozean. Es ist nur 20 Quadratkilometer groß. Der Inselstaat hat etwa 11.550 Einwohner. Seine Unabhängigkeit von Australien erlangte es am 31. Januar 1968.

Naurus Bevölkerungszahl hat sich seit dem Jahr 1960 beinahe verdreifacht. Damals lebten in dem Mikrostaat 4433 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte liegt aktuell bei 635 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Platz 2 – Monaco

Das zweitkleinste Land der Welt ist Monaco. Das Fürstentum ist besonders als Wohnsitz der Reichen bekannt und nur ein Zehntel so groß wie Nauru. Der Mikrostaat hat eine Gesamtfläche von mehr als zwei Quadratkilometer. Dennoch leben im Fürstenrum rund 39.200 Menschen. Durch die vergleichsweise hohe Einwohnerzahl ist Monaco noch vor Singapur und Hongkong das Land mit der zweithöchsten Bevölkerungsdichte der Welt. Sie liegt bei 18.282 Einwohnern pro Einwohnern. Zum Vergleich: In Mumbai leben auf einem Quadratkilometer 26.900 Menschen.

Platz 1 – Vatikan

Der kleinste Staat der Erde ist Vatikanstadt – kurz auch einfach Vatikan genannt. Er verfügt über eine Gesamtfläche von 0,44 Quadratkilometer. Das kleinste Land der Erde liegt als Enklave mitten in der italienischen Hauptstadt Rom.

Der Vatikan ist allerdings nicht nur der flächentechnisch kleinste Staat weltweit, sondern auch der nach Bevölkerungszahl kleinste allgemein anerkannte Staat der Welt. Im Vatikan leben derzeit geschätzt circa 1000 Einwohner. Es ist eine absolute Monarchie – als Staatsoberhaupt übt der Papst die volle Legislative, Exekutive und gerichtliche Gewalt aus.

Die zehn kleinsten Länder der Welt 2020 in der Tabelle

Platz Land/Staat Gesamtfläche 1. Staat Vatikanstadt 0,44 km² 2. Monaco 2 km² 3. Nauru 20 km² 4. Tuvalu 30 km² 5. San Marino 61 km² 6. Liechtenstein 160 km² 7. Marshallinseln 181 km² 8. Cookinseln 236 km² 9. Niue 260 km² 10. St. Kitts und Nevis 261 km²

Quelle: Statista, Weltbank

