Ratsvorsitz Tschechien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft – und will Europas Geschlossenheit im Ukraine-Krieg sichern

Wien, Paris Als Emmanuel Macron Anfang Januar im Europaparlament seine ambitionierten Pläne für den französischen Ratsvorsitz in der EU präsentierte, galt auf dem Kontinent noch eine andere politische Zeitrechnung.

Dann griff Russland die Ukraine an – und veränderte damit die Prioritäten von Frankreichs Staatschef. Nun übergibt Macron an diesem Freitag die sechsmonatige Ratspräsidentschaft turnusgemäß an die Tschechische Republik, für die Europas Antwort auf den Ukrainekrieg die entscheidende Aufgabe bleibt.

In Paris feiert sich die Regierung für eine aus ihrer Sicht gelungene Ratspräsidentschaft. In diesem schwierigen Moment der Geschichte habe mit dem EU-Gründungsland Frankreich genau der richtige Mitgliedstaat die Gemeinschaft angeführt, das ist die Überzeugung der Franzosen. Macrons Europaminister Clément Beaune sprach von einer „starken Bilanz“.

Auch der Brüsseler Thinktank Fondation Robert Schuman attestiert Paris einen „sehr positiven Ratsvorsitz mit konkreten Ergebnissen“. Frankreich habe die „Effizienz seines diplomatischen und politischen Apparats in Brüssel“ unter Beweis gestellt.

Auch wenn die europäische Geschlossenheit manchmal wackelte, einigten sich die 27 Mitgliedstaaten auf sechs Sanktionsrunden gegen Moskau und die milliardenschwere finanzielle Unterstützung für Kiew. Zum Abschluss der französischen Präsidentschaft machten die Staats- und Regierungschefs der EU die Ukraine und Moldau vergangene Woche zu Beitrittskandidaten.

Fortschritte bei Digital- und Klimapolitik

Trotz der neuen Schwerpunktsetzung habe die französische Regierung ihr Programm etwa bei der grünen und digitalen Transformation der Wirtschaft weitgehend umsetzen können, heißt es in einer Analyse der Fondation Robert Schuman.

Der tschechische Präsident ist bereits Mitte März nach Kiew zu Selenski gereist. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Petr Fiala bei Wolodimir Selenski

Beispiele sind der Digital Services Act und der Digital Market Act, mit denen die Macht der Technologieriesen insbesondere aus den USA eingehegt werden soll. Diese Woche einigten sich die Mitgliedstaaten noch auf einen Kompromiss bei der Klimagesetzgebung – darunter ein Verkaufsverbot für Neuwagen mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor ab 2035.

Insgesamt führt Frankreich 130 unter seiner Ratspräsidentschaft geschlossene Vereinbarungen an, von denen viele aber noch durch das EU-Parlament müssen. Zurückstecken musste Macron bei dem Wunsch eines „neuen europäischen Wachstumsmodells“, zu dem auch die Debatte um eine Reform der Schuldenregeln in der Euro-Zone gehören sollte. Für dieses Thema hatte der französische Staatschef sogar einen eigenen EU-Gipfel im März in Versailles vorgesehen – der stand dann allerdings ganz im Zeichen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Der Krieg wird auch die tschechische Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres prägen. Als zentrales Ziel gab Prag aus, die Geschlossenheit in der EU zu erhalten. Neben der Bewältigung der ukrainischen Flüchtlingskrise und dem Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes sind Europas Energiesicherheit, Verteidigungsfähigkeit und „strategische wirtschaftliche Resilienz“ tschechische Prioritäten.

Das osteuropäische Land gehört zu jenen Mitgliedstaaten, die sich am entschiedensten an die Seite der Ukraine gestellt haben: Die proeuropäische Regierung lieferte rasch schwere Waffen, die tschechische Rüstungsindustrie produziert heute fast ausschließlich für Kiew. 380.000 Ukrainerinnen und Ukrainer reisten ein, von denen etwa die Hälfte geblieben ist – proportional zur Bevölkerung ein Spitzenwert in Europa.

Frankreich hat während der Ratspräsidentschaft auch ihre Ziele bei der grünen und digitalen Transformation der Wirtschaft größtenteils umsetzen können. (Foto: dpa) Plenarsitzung des Europäischen Parlaments

Bereits Mitte März fuhr Ministerpräsident Petr Fiala zusammen mit seinen polnischen und slowenischen Amtskollegen nach Kiew und setzte sich für den EU-Kandidatenstatus der Ukraine ein, als Berlin und Paris noch sehr skeptisch waren.

Weniger resolut agierte Prag bei Sanktionen im Energiebereich: Dem teilweisen Erdöl-Embargo stimmte die Regierung angesichts der starken Abhängigkeit von russischen Quellen erst zu, nachdem sie ein Moratorium bis Ende 2023 ausgehandelt hatte. Die schwierigen Verhandlungen um das Energiepaket, auch wegen wiederholter ungarischer Blockaden, zeigten der EU die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit auf. Inflation und Kriegsmüdigkeit könnten die öffentliche Meinung in den nächsten Monaten kippen lassen.

Prag legt daher vorsichtshalber auch eine dehnbare Definition von Geschlossenheit in der EU an. „Einheit ist eine Polyfonie, die trotzdem harmonisch klingt“, sagte Europaminister Mikulas Bek jüngst dem tschechischen Radio.

Mit seiner politischen und geografischen Position strebt Tschechien die Rolle des „ehrlichen Maklers“ an. Die Prager Diplomaten gelten in Brüssel als angesehen, und das Mitglied der Visegrad-Staatengruppe verfügt über gute Beziehungen nach Warschau und Budapest – obwohl jene mit Ungarn aufgrund der russlandpolitischen Differenzen gestört sind. Auch im weiterhin ungelösten Streit zwischen der EU-Kommission und Polen um die Justizreform könnte Prag vermitteln.

Geschlossenheit ist allerdings auch eine innenpolitische Herausforderung für die Fünf-Parteien-Koalition in Prag, die zuletzt über einen Korruptionsskandal stritt. Der Politologe Jan Bures glaubt, dass das heterogene Regierungsbündnis nun die Reihen schließen werde, „eben genau wegen der EU-Präsidentschaft“.

Unvergessen ist in Tschechien die erste EU-Präsidentschaft des Landes im Jahr 2009: Damals stürzte die Regierung inmitten des Ratsvorsitzes durch ein Misstrauensvotum. Dies, so die Überzeugung in Prag, könne man sich in Zeiten einer „Kriegspräsidentschaft“ nicht leisten.

