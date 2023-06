Reaktion auf China und Russland USA und Indien vereinbaren Rüstungskooperation

Die USA und Indien vertiefen ihre militärischen Beziehungen. Die beiden Staaten wollen künftig im Verteidigungsbereich gemeinsam neue Technologien entwickeln und bestehende Systeme produzieren.

Neu-Delhi Die USA wollen mit Indien in den kommenden Jahren stärker in der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten. Ein entsprechendes Vorhaben wurde während eines Besuchs von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei seinem indischen Kollegen Rajnath Singh beschlossen, wie die indische Regierung am Montag mitteilte.

Indien ist der größte Rüstungsimporteur weltweit. Die Hälfte der Einfuhren kommt aus Russland. Die USA bemühen sich um vertiefte Beziehungen zu Indien und betrachten engere Kooperationen in den Bereichen Militär und Technologie auch als zentrales Gegengewicht zu der wachsenden Dominanz Chinas in Asien.

„Wir sehen die Einschüchterung und Nötigung durch die Volksrepublik China, die russische Aggression gegen die Ukraine, die darauf abzielt Grenzen gewaltsam neu zu ziehen und die nationale Souveränität zu bedrohen, sowie länderübergreifende Herausforderungen wie Terrorismus und Klimawandel“, sagte Austin. „Deshalb müssen sich die Demokratien jetzt nicht nur um gemeinsamen Interessen, sondern auch um ihre gemeinsamen Werte scharen.“

Beide Länder wollen laut der indischen Regierung künftig im Verteidigungsbereich gemeinsam neue Technologien entwickeln und bestehende Systeme produzieren. Es wird zudem eine Vereinbarung erwartet, nach der der US-Konzern General Electric in Indien Flugzeugmotoren für das indische Militär fertigen darf. Der indische Ministerpräsident Narendra Modi wird am 22. Juni zum Besuch in Washington erwartet.