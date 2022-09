Reaktionen auf den Tod von Elisabeth II. Steinmeier zum Tod der Queen: „Eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat“

Politiker, Royals und Prominente weltweit reagieren bestürzt auf den Tod von Elisabeth II. Lesen Sie hier eine Auswahl der Stimmen.

„Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt“, schrieb der Bundespräsident nach dem Tod der Königin. (Foto: Imago/i Images) Die Queen mit ihrem Enkel William traf 2017 auf Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender

Düsseldorf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem britischen Königshaus zum Tod von Queen Elisabeth II. kondoliert. „Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat“, schrieb er laut Sprecherin an das Königshaus. Sie habe Zeitgeschichte erlebt und selbst geschrieben. „Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt.“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat ihr Bedauern ausgedrückt. „Wir trauern mit unseren britischen Freund*innen um #QueenElizabeth II. Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht“, schrieb die Grünen-Politikerin auf Twitter. „Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat.“

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich „zutiefst traurig“ gezeigt. Der Familie der Queen und den Menschen in Großbritannien und dem Commonwealth sprach Guterres am Donnerstag per Mitteilung sein Mitgefühl aus.

Elisabeth II., die während ihrer Zeit als Königin auch zweimal im UN-Hauptquartier in New York zu Gast gewesen sei, sei auf der ganzen Welt für ihre „Anmut, Würde und Hingabe“ bewundert worden, sagte Guterres. In Jahrzehnten des Wandels habe sie eine „beruhigende Präsenz“ geboten. „Die Welt wird sich noch lange an ihre Hingabe und ihre Führungskraft erinnern.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die norwegische Königsfamilie hat mit großer Trauer auf die Nachricht reagiert. Die Queen habe sich hingebungsvoll ihrer Arbeit gewidmet und sei dem britischen Volk durch Freuden und Sorgen sowie Höhen und Tiefen gefolgt, wurde Norwegens König Harald V. (85) in einer Erklärung des norwegischen Königshauses zitiert. „Unser Beileid geht auch an das britische Volk.“ Nach Angaben des Hofes hat Harald beschlossen, die Flaggen am Osloer Schlossbalkon am Freitag auf halbmast zu setzen.

Mehr: Königin Elisabeth II., Queen der Moderne – ein Nachruf