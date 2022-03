Recht auf Reparatur EU-Kommission will Nachhaltigkeitsregeln für alle Produkte auf dem Markt

Vorbild Kühlschrank: Wie beständig und haltbar ein Produkt ist, soll schon beim Kauf deutlich werden. Als nächstes stehen Textilien, Möbel, Matratzen und Reifen an.

An die Labels zum Energieverbrauch bei Haushaltsgeräten haben sich die Kunden gewöhnt. (Foto: REUTERS) Kühlschränke in einer Ausstellung

Brüssel Die EU will große Schritte in Richtung einer Kreislaufwirtschaft machen. Die Kommission schlug am Mittwoch eine Reihe von Gesetzesänderungen vor, die bewirken sollen, dass Produkte länger halten, dass sie besser reparierbar sind und dass die Produktion weniger Energie verbraucht.

Smartphones sollen aufgerüstet werden können, Batterien sollen sich austauschen lassen. Updates sollen Geräte nicht verlangsamen dürfen. Auch der Motor einer Spülmaschine solle erneuerbar sein. Die Händler sollen die Kunden über die Möglichkeiten dazu informieren und Reparaturanleitungen bereitstellen.

Nach den EU-Plänen wird ein einheitliches Label über die Nachhaltigkeit der Produkte informieren. Es geht dabei nicht nur um elektronische Geräte. Insbesondere bei Textilien sieht die Kommission Chancen für mehr Beständigkeit. Jede Sekunde werde eine LKW-Ladung Textilien in Verbrennungsanlagen und Deponien entsorgt, sagte Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans.

Vorbild sind die Energielabels