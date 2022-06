Rechtsstaat Geld für Polen: Abgeordnete wollen von der Leyen noch stoppen

Die EU hat Polen bislang wegen der umstrittenen Justizreformen im Land Geld aus dem Corona-Wiederaufbaufonds verwehrt. Das könnte sich nun ändern.

Die Kommissionspräsidentin bewertet die in Polen eingeleiteten Reformen positiv. (Foto: REUTERS) Ursula von der Leyen

Brüssel Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Polen offenbar erste Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zukommen lassen, die Probleme mit der Justiz dort nicht gänzlich behoben sind. An diesem Donnerstag werde sie nach Warschau reisen, um eine Einigung zu verkünden, hieß es in übereinstimmenden Berichten.

Allerdings gibt es ungewöhnlich scharfe Kritik daran. Selbst innerhalb der Kommission sollen sich Kritiker zu Wort gemeldet haben, darunter zwei der drei exekutiven Vizepräsidenten der Kommission, Margrethe Vestager und Frans Timmermans.

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Europaparlament, Juan Lopez Aguilar, forderte von der Leyen auf, sich noch vor einer möglichen Bestätigung des polnischen Wiederaufbauplans einer Anhörung vor dem Ausschuss zu stellen.

Der Tag werde in die Geschichtsbücher eingehen, sagte der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund. „Er wird als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem von der Leyen den Schutz der Rechtsstaatlichkeit und die Verteidigung der EU-Werte aufgegeben hat.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen