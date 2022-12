Rechtsstaatlichkeit EU-Kommission lässt Scholz und Macron im Ungarn-Streit auflaufen

Die EU-Kommission hält die Reformen in Ungarn weiter für ungenügend. Nun müssen die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie Milliarden Euro freigeben.

Der Bundeskanzler will die Blockade der Gelder im EU-Rat auflösen. (Foto: IMAGO/photothek) Viktor Orban (l.) und Olaf Scholz im Oktober

Brüssel Die EU-Kommission bleibt bei ihrer Einschätzung, dass die Antikorruptionsmaßnahmen in Ungarn nicht ausreichen, um die eingefrorenen EU-Fördermittel freizugeben. Das schrieb EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn in einem Brief an die tschechische EU-Ratspräsidentschaft am Freitag.

Zwar habe das ungarische Parlament in den vergangenen Wochen weitere Reformen beschlossen, heißt es in dem Brief. Aber die Schwächen und Risiken blieben bestehen. Nicht ausgeräumt seien etwa die Bedenken zur Wirksamkeit der unabhängigen Antikorruptionsbehörde und der Unabhängigkeit der Gerichte.

Bei dem Streit zwischen Ungarn und der EU geht es um 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt und 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Die Brüsseler Behörde will die Gelder erst freigeben, wenn Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban seine Versprechen zur Rechtsstaatlichkeit erfüllt.

Die Kommission hatte ihm eine Frist bis zum 19. November gesetzt und am 30. November die Reformbemühungen für unzureichend erklärt.