Rechtsstaatlichkeit Orban blockiert, wo er kann – die EU-Partner sind empört

Ungarns Ministerpräsident will eingefrorene Milliarden für sein Land freipressen und blockiert alles, was in Brüssel auf den Tisch kommt. Die Wut in der EU wächst.

Der ungarische Ministerpräsident gilt als jemand, der weiß, wie er weit er gehen kann - und wann er einlenken muss. (Foto: NurPhoto/Getty Images) Viktor Orban

Brüssel Ein Name dominiert die letzten Tage vor der Weihnachtspause in Brüssel: Viktor Orban. Der ungarische Ministerpräsident bremst derzeit alle Vorhaben aus, die in der Europäischen Union vorangetrieben werden sollen. So will er erzwingen, dass die EU eingefrorene Milliarden für Ungarn freigibt. Die EU-Kommission will die Gelder zurückhalten, bis Orban seine Versprechen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit komplett umsetzt.

Beim Treffen der 27 EU-Finanzminister diese Woche verhinderte Ungarn, dass EU-Hilfen in Höhe von 18 Milliarden Euro an die Ukraine genehmigt werden. Die globale Mindeststeuer konnte erneut nicht beschlossen werden, weil Orban mit dem Veto droht.

Am Mittwoch eskalierte die Lage weiter: In einer Sitzung der EU-Botschafter sprach sich der ungarische Vertreter gegen das geplante neunte Sanktionspaket gegen Russland aus. Auch den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands will Orban erst im neuen Jahr genehmigen – wenn er bis dahin seinen Willen bekommen hat.

Orbans Veto der Ukrainehilfen empört die Partner