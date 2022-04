Rechtsstaatsmechanismus Das erste seiner Art: EU-Kommission leitet Verfahren zur Kürzung von Geldern für Ungarn ein

Ungarn könnte künftig weniger Geld aus den EU-Töpfen erhalten. Denn vier Prozent der EU-Mittel gehen dort durch Korruption verloren.

Die EU-Kommissionschefin startet ein formelles Verfahren gegen Ungarn. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen

Brüssel Zum ersten Mal in ihrer Geschichte leitet die EU-Kommission ein Verfahren gegen einen Mitgliedstaat ein mit dem Ziel, die Gelder für diesen Staat zu kürzen. Einen entsprechenden Brief wollte Kommissions-Vizepräsidentin Vera Jourova am Mittwoch an die ungarische Regierung schicken.

Ungarn wird vorgeworfen, dass die Zuwendungen aus Brüssel Betrug und Korruption ausgesetzt seien und dass die Regierung zu wenig dagegen unternehme. Berichten zufolge landet viel Geld, das für die Landwirtschaft oder die Schaffung von Arbeitsplätzen vorgesehen ist, bei Vertrauten von Ministerpräsident Viktor Orban. Nach einer Schätzung des Europäischen Rechnungshofs versickern vier Prozent der EU-Gelder für Ungarn in dunklen Kanälen. In den anderen EU-Ländern ist es selten mehr als ein Prozent.