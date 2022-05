Rede zum 9. Mai Putin warnt vor erneutem Weltkrieg – und behauptet, der Westen bereite eine Invasion vor

Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine damit begründet, dass der Westen „die Invasion unseres Landes, einschließlich der Krim“ vorbereite. Feinde Russlands nutzten Terroristen, um Russland zu schaden, sagte Putin am Montag, als er auf dem Roten Platz in Moskau bei den Feierlichkeiten zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland sprach.

Moskau habe immer wieder versucht, ein Abkommen für eine internationale Sicherheitslösung zu erzielen, sagte Putin. Die Nato habe aber Russlands Argumente ignoriert und damit begonnen, das ukrainische Territorium militärisch zu erschließen.

Der 69-Jährige betonte, dass der Sieg im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit den westlichen Alliierten errungen wurde, beklagte aber zugleich die dort herrschende „Russophobie“ bei den politischen Eliten. „Uns ist bekannt, dass den amerikanischen Veteranen, die zur Moskauer Parade anreisen wollten, das faktisch verboten wurde“, behauptete Putin.

Zudem hat der Kremlchef vor einem neuen Weltkrieg gewarnt. Der damalige Kampf bedeute nicht nur die Verpflichtung, das Andenken derer zu erhalten, die den Nazismus besiegt hätten. Aufgabe sei es, „wachsam zu sein und alles zu tun, damit sich die Schrecken eines globalen Krieges nicht wiederholen“, sagte Putin am Montag bei der größten Militärparade des Landes.

Er sprach erneut von einer „Spezialoperation“ im Nachbarland Ukraine. Eine Generalmobilmachung oder den Einsatz neuer Waffensysteme kündigte er nicht an. Im Vorfeld der Rede war darüber spekuliert worden, dass Putin solche Schritts verkünden könnte.

Hilfen für Angehörige von verletzten und getöteten Soldaten

Russische Truppen waren am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Seitdem tobt dort ein Krieg, in dem bereits zehntausende Menschen umgekommen sind. Putin sagte den Angehörigen verletzter und getöteter Soldaten Hilfe zu. „Der Tod jedes Soldaten und Offiziers ist für uns schmerzhaft“, sagte der russische Präsident. „Der Staat wird alles tun, um sich um diese Familien zu kümmern.“

Die Soldaten und Freiwilligen, die im Donbass im Einsatz seien, kämpften für ihr Vaterland. „Ihr kämpft für euer Vaterland, für seine Zukunft.“ Der Präsident beendete seine Rede mit einem Schlachtruf an die versammelten Soldaten: „Für Russland! Für den Sieg! Hurra!“ Ausdrücklich erwähnte er dabei Einheiten, die an der Donbass-Front im Osten der Ukraine kämpfen.

Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende gegangen. Russland begeht am 9. Mai mit dem „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland seinen wichtigsten Feiertag.

