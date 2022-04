Referendum Despot oder Demokrat? Mexikos Präsident lässt über seine Zukunft abstimmen

López Obrador ist beliebt in Mexiko. Seine Zustimmungsraten halten sich konstant um beachtliche 60 Prozent herum.

Mexiko-Stadt Andrés Manuel López Obrador – AMLO genannt – ist immer wieder für eine Überraschung gut. Obwohl sein Regierungsstil zunehmend autokratische Züge annimmt, versucht er nicht etwa, seine Amtszeit auszudehnen. Nein, der mexikanische Präsident geht scheinbar in die entgegengesetzte Richtung: Er will sich am Sonntag einem Abberufungsreferendum stellen, obwohl seine Amtszeit sechs Jahre dauert und noch gut drei Jahre vor ihm liegen.

Warum will er das Einverständnis der Bevölkerung für den Rest seiner Amtszeit? Ist er möglicherweise doch ein Musterdemokrat? Die Opposition hat da eine ganz andere Interpretation – aber von Beginn an:

Das Abberufungsreferendum ließ Obrador 2019 extra in die Verfassung schreiben. Der Zusatz gleicht demjenigen, das Venezuelas früherer Staatschef Hugo Chávez im Jahre 2004 veranstaltete und damals klar gewann. Obradors Wahlslogan: „AMLO ist nicht allein, am 10. April gehen wir wählen“, Hashtag: „Damit der Präsident bleibt.“

„Seit López Obrador vor mehr als 30 Jahren seinen sozialen Kampf begann, war er immer der Meinung, dass die Bürger die Regierenden absetzen können sollen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten“, erklärt Gabriela Jiménez Godoy, Vorsitzende der Bürgerbewegung „Que Siga La Democracia“ („Dass die Demokratie weitergeht“). Die Organisation ist so etwas wie der in die Zivilgesellschaft verlängerte Arm des Präsidenten. Dessen Motto lautet: „Das Volk gibt und das Volk nimmt.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Seit Ende 2018 regiert der als linke Hoffnung für Mexiko gestartete López Obrador. Seine Zustimmungsraten halten sich konstant um beachtliche 60 Prozent herum. Das wundert angesichts zahlreicher Krisen, gespenstisch vieler Morde und der hohen Anzahl an verschwundenen Personen. Auch die Organisierte Kriminalität nimmt im Land immer weiter zu, während das benötigte hohe Wirtschaftswachstum ausbleibt.

Dem Image kann auch seine zunehmende Selbstherrlichkeit nichts anhaben. Und nun löst der 68-Jährige mit der Volksbefragung ein Versprechen aus dem Wahlkampf ein, das die einen als Populismus kritisieren und andere als direkte Demokratie loben.

Der Streit in der Opposition

Seit Monaten ist die Volksbefragung ein großer Streitpunkt. Die Opposition ruft zum Boykott auf und kritisiert die Kosten von umgerechnet rund 175 Millionen Euro. Das Vorhaben sei nicht mehr als „sehr teures Theater“, ätzte die rechte Partei PAN. Auch die Wahlkommission INE machte Front und weigerte sich, Geld für das Referendum zur Verfügung zu stellen. Erst der Oberste Gerichtshof entschied für den Präsidenten.

Das Referendum und der Streit darüber sind jedenfalls eine gute Gelegenheit für eine Halbzeitbilanz der Präsidentschaft López Obradors. Und auch da wird klar: viel Worte, wenig Taten, viele Versprechen, wenig Ergebnisse. Dafür aber baut er das Land gar nicht mal heimlich und leise, sondern offen und laut zu einem autokratischen Staat um.

López Obrador regiert nach dem Prinzip des alten französischen „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV.: „L’état, c’est moi“. Der Staat, das bin ich. Minister sind Staffage, austauschbar und dienen gegebenenfalls als Sündenbock. Vor allem wirtschaftlich ist seine Bilanz aus Sicht von Unternehmern und Experten dürftig.

Umfragen zufolge wird die notwendige Beteiligung am Referendum nicht erreicht. (Foto: AP) Präsident López Obrador

Direkt zu Beginn seiner Amtszeit stoppte er Großprojekte wie den Flughafenbau in der Hauptstadt und nahm die Energiereform zurück. Verlässlichkeit ist verloren gegangen, die Beziehung zwischen den Unternehmern und dem Präsidenten ist sehr schnell erkaltet.

López Obrador berücksichtige die Interessen der Wirtschaft nicht oder stehe ihnen gleichgültig gegenüber, sagt Johannes Hauser, Geschäftsführer der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer (AHK Mexiko). Das habe nach drei Jahren zu einer „Vertrauenskrise zwischen dem Präsidenten und der Privatwirtschaft geführt, die sich in einer Zurückhaltung bei den Investitionen niederschlägt und das Wachstum tangiert“, hebt Hauser im Gespräch mit dem Handelsblatt hervor.

Mexikos Wirtschaft „bleibt deutlich unter ihren Möglichkeiten“

Vergangenes Jahr wuchs das mexikanische Bruttoinlandsprodukt zwar um fünf Prozent, aber das ist viel zu wenig, um den Absturz während der Pandemie aufzufangen. 2020 erlebte die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas einen der schlimmsten wirtschaftlichen Einbrüche in ihrer Geschichte.

Die gesamtwirtschaftliche Produktion schrumpfte um 8,5 Prozent. Und für dieses Jahr senkte die Zentralbank Banxico jüngst die Wachstumsprognose auf rund 2,4 Prozent. Immerhin habe der Präsident die Freihandelsorientierung beibehalten, was einiges kompensiere, unterstreicht AHK-Chef Hauser.

„Aber Mexikos Wirtschaft bleibt deutlich unter ihren Möglichkeiten, und der Präsident tut nichts, um dies zu ändern.“ Auch andere Wahlversprechen außer dem Wirtschaftsaufschwung sind bisher unerfüllt. Weder ist die Korruption spürbar bekämpft noch die Organisierte Kriminalität annähernd abgewehrt.

Zudem stehen die Zivilgesellschaft und Menschenrechtsorganisationen unter Druck, und in den ersten drei Monaten des Jahres sind so viele Journalisten wie nie ermordet worden. Immerhin – und das erklärt im Wesentlichen seine hohe Popularität – hat er die Armen im Blick, legt Sozialprogramme auf, vergibt Stipendien an Jugendliche aus armen Verhältnissen.

Allein schon die Tatsache, dass sein Diskurs plötzlich an die 50 Millionen Mexikaner gerichtet ist, die immer im Dunkeln blieben, weil sie arm oder mittellos sind, sichert dem Präsidenten enormen Zuspruch. Die will er nun mit dem sonntäglichen Referendum in neue Unterstützung ummünzen.

Referendum: Doch nicht bindend?

Aber die Bevölkerung selbst scheint das Referendum kaum zu interessieren. Umfragen zufolge wird die notwendige Beteiligung von 40 Prozent nicht erreicht, die diese Volksbefragung bindend machen würde. Die Prognosen gehen von einer Wahlbeteiligung von zehn bis 25 Prozent aus. Also außer Spesen nichts gewesen?

Edgardo Buscaglia von der New Yorker Columbia-Universität hält die Volksbefragung ohnehin für einen weiteren Schritt hin zur Autokratie in Mexiko. „Am Sonntag geht es nur um den Präsidenten und seine Person.“ Aber es werde nicht die erste Hälfte seiner linken Regierung umfassend evaluiert, sagt der Experte für Organisierte Kriminalität und intime Kenner Mexikos im Gespräch.

Dieses Referendum bestätige noch einmal, dass López Obrador ein „autoritärer Demagoge“ sei, der in vielem dem argentinischen Caudillo Juan Domingo Perón gleiche. Der mexikanische Präsident vereine in seiner Ideologie Elemente von „extrem rechten Positionen“, etwa bei Genderfragen und religiösen Themen. Aber er sei auch ein dezidierter Linker beim Thema Armutsbekämpfung und bei Sozialprogrammen, unterstreicht Buscaglia.

Die Politologin Viri Rios findet die Befragung hingegen eine gute Idee. Endlich sei das zweitgrößte Land Lateinamerikas mal „nicht nur polarisiert, sondern auch politisiert“. „Wir hatten immer eine völlig unterkühlte Demokratie. Jetzt kommt sie mal in Wallung.“

Mehr: Mexiko wird als Wirtschaftsstandort immer heikler