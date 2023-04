Reformen Ratingagentur S&P erhöht Ausblick für Griechenland auf "positiv"

Grund für die Bewertung seien unter anderem die verbesserten Haushalts- und Strukturreformen des Landes. Die Experten gehen von einem anhaltenden Wachstumstrend aus.

Die Investitionen in Griechenland stiegen in den letzten drei Jahren um neun Prozentpunkte auf 21 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Ende 2022. (Foto: dpa) Griechenland

New York Die Ratingagentur S&P hat den Ausblick für Griechenland angesichts der verbesserten Haushalts- und Strukturreformen sowie der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit am Freitag von "stabil" auf "positiv" angehoben. Die Agentur hat damit das Rating mit "BB+/B" bestätigt. Der positive Ausblick spiegele wider, dass Griechenland auf seiner jüngsten Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Strukturreformen aufbauen werde.

Darüber hinaus habe die Regierung das Haushaltsdefizit schneller als erwartet abgebaut, so S&P. "Die Investitionen stiegen in den letzten drei Jahren um neun Prozentpunkte auf 21 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Ende 2022. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Wachstumstrend fortsetzen wird, da Griechenland 30,5 Milliarden Euro aus der EU-Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (RRF) zur Verfügung stehen", erklärte die Agentur in ihrer Bewertung.

Mehr: Griechenland baut LNG-Infrastruktur massiv aus – doch Experten warnen vor Übertreibung